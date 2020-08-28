Протесты и реакция на них действующего президента страны Александра Лукашенко привели к тому, что избиратели в Белоруссии утратили веру в честные выборы, и ближайшей задачей государства станет восстановление доверия людей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Госдумы РФ Константин Затулин

Депутат считает, что Лукашенко следовало бы не хвататься за власть, а удовлетворить требование протестующих заявлением о новых выборах хотя бы в ближайшем году.

Константин Затулин: Лукашенко помогает Западу тем, что лишает перспективы Союзное государство © РИА Новости, Нина Зотина

«Нужно вернуть доверие к легитимному законному выборному процессу. А этого без новых выборов сделать нельзя. Это предмет переговоров. Но оппозиция еще менее легитимна, чем сам Лукашенко, то есть она не может доказать свое право на руководство Белоруссией без новых выборов», — прокомментировал он.

Процесс этот, добавил Затулин, не одного дня, поэтому российские власти рассматривают варианты временной поддержки Лукашенко с условием последующей передачи власти «более адекватному и вменяемому политику».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская 14 августа заявила о создании Координационного совета, его целью должна была стать передача власти от Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет, к самой Тихановской.

По факту образования оппозиционного Координационного совета возбуждено уголовное дело по статье 361 «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия», которая предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

В состав оппозиционного Совета входят лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко. Однако несколько других членов организации вышли из ее состава.