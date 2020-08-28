В связи с ситуацией в Белоруссии Украина приостановила все контакты с белорусской стороной. Об этом 27 августа заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире «1+1»

По его словам, официальный Киев будет следить за развитием ситуации в Белоруссии.

«И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных рисков для Украины, эти контакты будут возобновлены», — добавил министр.

В Белоруссии третью неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Самые массовые акции состоялись 16 и 23 августа. Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. К настоящему времени часть задержанных освобождена.

Сторонники основного оппонента Лукашенко Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным.