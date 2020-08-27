«В среду, 26 августа, в Запорожье было совершено пять нападений на палатки "Оппозиционной платформы — За жизнь", также два нападения было совершено в области. На места происшествий были вызваны сотрудники Национальной полиции, составлены соответствующие протоколы и собраны показания свидетелей и пострадавших», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в палатках проходил сбор подписей в поддержку жителей подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей, где ЦИК ранее отменил местные выборы.
«Неизвестные в масках и бейсболках подбежали сзади и начали ножами полосовать нашу палатку, гнуть железный каркас. Их было трое, они выглядели очень агрессивно и неадекватно, один из них все снимал на камеру. Благо вокруг было много людей, они пришли нам на помощь, вызвали полицию — эти налетчики вмиг разбежались», — рассказала волонтер Валентина.
Ранее Верховная Рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом выборы не состоятся на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, которые будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям. Избирательная кампания стартует 5 сентября.
Ранее в ОПЗЖ сообщали, что в последние месяцы были совершены нападения на ее приемные в Краматорске, Мариуполе, Харькове, Полтаве, Ужгороде и Киеве.