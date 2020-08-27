Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» заявила о семи нападениях на палатки политсилы в Запорожье и области 26 августа. Об этом сообщила пресс-служба ОПЗЖ 27 августа

Полиция открыла дело о хулиганстве из-за акции «Нацкорпуса» у офиса «Оппоплатформы» © Скриншот из видео Telegram Политика Страны сообщении.

Уточняется, что в палатках проходил сбор подписей в поддержку жителей подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей, где ЦИК ранее отменил местные выборы.

«Неизвестные в масках и бейсболках подбежали сзади и начали ножами полосовать нашу палатку, гнуть железный каркас. Их было трое, они выглядели очень агрессивно и неадекватно, один из них все снимал на камеру. Благо вокруг было много людей, они пришли нам на помощь, вызвали полицию — эти налетчики вмиг разбежались», — рассказала волонтер Валентина.

Ранее Верховная Рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом выборы не состоятся на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, которые будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям. Избирательная кампания стартует 5 сентября.

Ранее в ОПЗЖ сообщали, что в последние месяцы были совершены нападения на ее приемные в Краматорске, Мариуполе, Харькове, Полтаве, Ужгороде и Киеве.