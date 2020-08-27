Правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Суд наложил аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица, которых насчитывалось более 100.
С 2019 года организаторы «пирамиды» приобрели один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью свыше 100 тыс. долларов каждый, а также драгоценности и различную недвижимость.
По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в финансовом мошенничестве и отмывании доходов.