Служба безопасности Украины разоблачила деятельность финансовой пирамиды, к организации которой причастны 20 человек, которым удалось присвоить выше 250 млн долларов более 600 тысяч вкладчиков. Об этом 27 августа сообщает пресс-центр СБУ

Правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Суд наложил аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица, которых насчитывалось более 100.

СБУ на подхвате у польских спецслужб © из открытых источников

По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в финансовом мошенничестве и отмывании доходов.