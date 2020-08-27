Если бы Киев в 90-х годах пошел по пути Белоруссии и сделал бы ставку на укрепление связей с Россией и поддержку своей экономики, Украина была бы более конкурентной и могла бы добиться от Евросоюза более интересных предложений. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко VLOG: какие европейские страны против вступления Украины в ЕС? Владимир Зеленский заявил, что не все европейские страны хотят вступления Украины в состав Евросоюза. Он также отметил, что Украина должна стать страной, которую Евросоюз «хотел бы иметь в своем составе», и что жителям Украины нужен четкий план действий касательно вхождения в состав ЕС.

«Например, европейцы уничтожили Ан-70, который был конкурентом Airbus, производящему сейчас очень похожий на Ан-70 грузовой самолет. Европа уничтожила Ан-70 просто так, ничего взамен Украине не дав. Они только сказали, мол, давайте посмотрим ваши чертежи, и может быть, когда-нибудь будем вместе что-то выпускать. Чертежи они посмотрели, но стали производить самостоятельно», — пояснил эксперт.

А если бы Украина развивала этот проект в содружестве с Россией, как это предполагалось изначально, подчеркнул политолог, два государства имели бы возможность выйти на рынок грузовых самолетов с более дешевым и более интересным предложением.

«Если бы украинское руководство действовало бы грамотно, то для того чтобы уничтожить николаевские судоверфи или завод АН, Евросоюзу, возможно, пришлось бы предложить Украине вступить в ЕС. Но поскольку все проблемы решены и так, то зачем?» — уточнил Ищенко.

В результате, добавил специалист, даже страны Восточной Европы на самом деле не хотят вступления Украины в Евросоюз, поскольку им приходится делить между собой постоянно сокращающуюся европейскую помощь, которая предоставлялась им в обмен на уничтожение своей экономики.