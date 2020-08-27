Президент Владимир Зеленский заявил, что приоритетом украинской власти является возрождение промышленности и необходимость вернуть государственную «индустриальную славу». Об этом 27 августа сообщает пресс-служба Офиса президента

Год Зеленского, экономика. Украина — бедная страна с умирающей промышленностью © president.gov.ua

«Сегодня наш приоритет — это возрождение промышленности Украины. Я сам родился в Кривом Роге. Мы понимаем, что такое промышленность. Мы понимаем, что там, где есть промышленность в том или ином городе, эта промышленность кормит город и дает рабочие места», — отметил Зеленский.

Отдельно глава государства отметил, что сейчас в государстве более насущная проблема наличия рабочих мест, а не заработных плат представителей рабочих профессий: на предприятиях зарплаты на достаточно высоком уровне.