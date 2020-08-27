Компания «Нафтогаз Украины» повысила стоимость газа для населения по годовому контракту на 10%. Об этом 27 августа сообщается на сайте компании

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