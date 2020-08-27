Стоимость увеличилась с 4,73 гривны (около 12 рублей) до 5,24 гривны (около 13 рублей) за кубический метр. В рамках месячного контракта в сентябре цена на газ выросла на 45% — с 2,59 грн (около 6,5 рублей) до 4,7 грн (около 12 рублей) за кубометр.
«Рост цен обусловлен повышением стоимости газа на европейских газовых хабах, которое традиционно происходит накануне отопительного сезона. Вместе с тем, в этом году увеличение цен является относительно умеренным, учитывая большие запасы газа в украинских подземных хранилищах газа», — сообщила пресс-служба.