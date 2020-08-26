Запад наметил новый плацдарм против России, спровоцировав массовые протесты в Белоруссии, направленные на свержение Александра Лукашенко. Это может спровоцировать ядерный конфликт между Россией и Западом. Об этом рассказал политический аналитик Евгений Сатановский в недавнем эфире «Соловьев LIVE»

«Пусть поверят». Сатановский о том, что должна сделать Россия, чтобы США с ней считались © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Развитие ситуации в Белоруссии до открытого конфликта сторонников и противников Лукашенко покажет агрессивные планы Запада по окружению России враждебными государствами, что поставит под вопрос действенность всех мирных методов диалога и взаимодействия с катастрофическими для мира последствиями, уверен Сатановский.

В то же время политолог возложил часть ответственности за происходящее на самого Лукашенко, который затянул с интеграцией с РФ в рамках Союзного государства, потому что это могло избавить Белоруссию от множества проблем.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).