«Господа американцы и европейцы, вы что, смеетесь? Что теперь надо? Париж брать, Берлин брать, американцев вышибать из Европы? Без большой драки не получится. И, скорее всего, без ядерной драки. Это очень плохо. Но мы к этому приближаемся. Не хочется, но приближаемся. Не работает все остальное, дипломатическое, политическое, культурное и прочее», — подчеркнул эксперт.
Развитие ситуации в Белоруссии до открытого конфликта сторонников и противников Лукашенко покажет агрессивные планы Запада по окружению России враждебными государствами, что поставит под вопрос действенность всех мирных методов диалога и взаимодействия с катастрофическими для мира последствиями, уверен Сатановский.
В то же время политолог возложил часть ответственности за происходящее на самого Лукашенко, который затянул с интеграцией с РФ в рамках Союзного государства, потому что это могло избавить Белоруссию от множества проблем.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).