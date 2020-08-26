«Сейчас именно это и происходит. Какие-то решения удачны, какие-то не очень. Мы видим, как действуют эти приемы, как организована информационная работа. Это очень ценно, что мы столкнулись с чем-то ранее неизвестным, как тот же вирус COVID-19, но только в политической сфере», — указал эксперт.
Дзермант отметил, что действия силовиков во время разгона протестующих в целом были оправданы, поскольку в протестах участвовали в том числе футбольные фанаты и бывшие преступники, которые с самого начала были настроены на силовой конфликт с милицией.
По его мнению, в Белоруссии по сравнению с Евромайданом или протестами на Болотной площади применялись новейшие технологии протеста, и произошедшее нужно будет всерьез изучить (включая ошибки властей), чтобы не допустить его повторения в других странах СНГ.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.