В определенном смысле Белоруссия в ходе сегодняшних протестов вырабатывает свой иммунитет против «цветных революций». Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Политолог Дзермант: Единственный способ спасти белорусскую систему — укрепить союзные отношения © Facebook, Алексей Дзермант

Дзермант отметил, что действия силовиков во время разгона протестующих в целом были оправданы, поскольку в протестах участвовали в том числе футбольные фанаты и бывшие преступники, которые с самого начала были настроены на силовой конфликт с милицией.

По его мнению, в Белоруссии по сравнению с Евромайданом или протестами на Болотной площади применялись новейшие технологии протеста, и произошедшее нужно будет всерьез изучить (включая ошибки властей), чтобы не допустить его повторения в других странах СНГ.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.