Государственная служба статистики Украины обнародовала выпуск «Самооценка домохозяйствами уровня своих доходов в 2019 году», а данные, полученные в ходе обследования условий жизни домохозяйств, показали, что только более 65% считают себя бедными. Об этом 26 августа сообщается на сайте Госстата

По данным ведомства, две трети украинцев (65,3%) считали себя бедными. Еще треть украинцев (33,6%) относили себя не к бедным, но и не к представителям среднего класса. Средним классом считают себя 1,1% граждан.

При этом Госстат не смог выявить украинцев, которые считают себя богатыми.

На Украине подняли минимальную зарплату © CC0, Pixabay

Количество домохозяйств, уровень доходов которых в течение последнего года не позволял обеспечить даже достаточное питание, составляло 419,3 тысяч.