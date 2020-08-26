По данным ведомства, две трети украинцев (65,3%) считали себя бедными. Еще треть украинцев (33,6%) относили себя не к бедным, но и не к представителям среднего класса. Средним классом считают себя 1,1% граждан.
При этом Госстат не смог выявить украинцев, которые считают себя богатыми.
В 2019 году для 11,2% украинцев доходов было достаточно и они могли откладывать сбережения. Еще для 49,3% респондентов доходов было достаточно, но для сбережений не хватало. Постоянно отказывали себе в необходимом, кроме питания — 36,7% респондентов. Не удавалось обеспечить даже достаточное питание 2,8% домохозяйствам.
Количество домохозяйств, уровень доходов которых в течение последнего года не позволял обеспечить даже достаточное питание, составляло 419,3 тысяч.