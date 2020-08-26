В ситуации с белорусскими протестами установился некий баланс сил, когда ни та, ни другая сторона не может полностью достичь поставленных целей. Об этом рассказал руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарёв: Россия усилила интеллектуальный ресурс команды Лукашенко © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Однако, подчеркнул политолог, белорусской власти нельзя события 2013-14 года, когда были три месяца Майдана, пока не появились снайперы и не пролилась кровь сакральной жертвы.

«С учетом того, что вокруг Тихановской начал крутиться этот шакал Вельзевула Бернар-Анри Леви, спецслужбам Беларуси стоит напрячься, как бы не появились сакральные жертвы и неизвестные снайперы, как бы не произошло такое событие, которое разрушит это хрупкое равновесие», — считает Золотарев.

Если же протесты пойдут по инерционному сценарию, это, безусловно, в пользу Лукашенко, поскольку накал протеста будет снижаться, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.