Члены президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и Павел Латушко объявили о спорном статусе нового правительства. Их обращения разместили поздно вечером 25 августа в Telegram-канале организации

Белорусский политик: Продвигая русофобию, оппозиция «наступает на горло собственной песне» © vk.com, Артем Агафонов

«На текущий момент новое правительство назначено президентом с нарушением законодательства. Статус правительства спорный», — заявила она.

Латушко добавил, что граждане Белоруссии имеют право отозвать мандаты у депутатов Палаты представителей или местных советов, которые не выполняют свои обязательства и утратили доверие избирателей.

«Процедуру отзыва уже начали многие избиратели», — добавил оппозиционер.

На прошлой неделе президент Алексадр Лукашенко переназначил Романа Головченко на должность премьер-министра республики и заново утвердил состав правительства. В новом составе свои посты сохранили все министры, заместители премьера и первый вице-премьер, а также главы госкомитетов.

Правительство Белоруссии вместе с премьером сложило полномочия 17 августа в соответствии со статьей 106 Конституции и статьей 9 закона «О Совете Министров Республики Беларусь». Согласно ему, после официального оглашения итогов выборов президента избранный глава государства должен заново назначить главу правительства и всех министров.