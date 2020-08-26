По словам Колесниковой, назначение правительства невозможно до церемонии инаугурации. Кроме того, премьер-министр назначается президентом с согласия Палаты представителей — только после этого может быть сформирован состав нового правительства.
«На текущий момент новое правительство назначено президентом с нарушением законодательства. Статус правительства спорный», — заявила она.
Латушко добавил, что граждане Белоруссии имеют право отозвать мандаты у депутатов Палаты представителей или местных советов, которые не выполняют свои обязательства и утратили доверие избирателей.
«Процедуру отзыва уже начали многие избиратели», — добавил оппозиционер.
На прошлой неделе президент Алексадр Лукашенко переназначил Романа Головченко на должность премьер-министра республики и заново утвердил состав правительства. В новом составе свои посты сохранили все министры, заместители премьера и первый вице-премьер, а также главы госкомитетов.
Правительство Белоруссии вместе с премьером сложило полномочия 17 августа в соответствии со статьей 106 Конституции и статьей 9 закона «О Совете Министров Республики Беларусь». Согласно ему, после официального оглашения итогов выборов президента избранный глава государства должен заново назначить главу правительства и всех министров.