Президент Украины Владимир Зеленский 25 августа в интервью телеканалу Euronews заявил, что не боится разговаривать с главой РФ Владимиром Путиным, потому что без этого диалога не будет мирного результата по урегулированию конфликта в Донбассе

Скубченко: Украина не Россия, а Зеленский не Путин © Facebook, Александр Скубченко

Как отметил Зеленский, пока есть результаты этого диалога, они заметны, но этого недостаточно.

«Я не боюсь прямого диалога с президентом России. Я думаю, что это правильно. Если у нас есть возможность поговорить, и результаты этих переговоров могут помочь приблизиться к прекращению войны — это должно быть сделано, независимо от того, как разные люди или разные регионы реагируют на это. Если нет диалога — не будет и результата. Это я понимаю очень ясно. Если не будет диалога, если не будет телефонных звонков, когда это необходимо — не будет и мирного результата. Я в этом убежден», — сказал Зеленский.

Последний разговор между главами Украины и России состоялся 26 июля 2020 года.