Всего в первом полугодии 2020 года на Украину ввезено 193,5 тысячи машин, из них новых 37,6 тысяч, это примерно на 1,4% меньше, чем годом ранее, а вот подержанных авто в этом году ввезли 155,9 тысяч, что на 41% меньше, чем годом ранее.
Средняя стоимость нового автомобиля выросла до $19,3 тыс (1,4 млн руб.), а машины с пробегом — до $4,7 тыс (350 тыс.руб.). Больше всего подорожали подержанные легковушки, в среднем на тысячу долларов (74 тыс.руб.).
Крупнейшие поставщики новых легковых авто на Украину — Япония, Китай и Румыния, подержанные же машины чаще покупают в Германии, США и Франции.