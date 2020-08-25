За первое полугодие 2020 на Украину ввезено легковых автомобилей меньше на 36 %, чем за аналогичный период прошлого года, при этом все меньше границу с Украиной пересекают более дешевые подержанные легковушки, об этом 25 августа сообщили в Укравтопром

Всего в первом полугодии 2020 года на Украину ввезено 193,5 тысячи машин, из них новых 37,6 тысяч, это примерно на 1,4% меньше, чем годом ранее, а вот подержанных авто в этом году ввезли 155,9 тысяч, что на 41% меньше, чем годом ранее.

Украина наращивает импорт дизтоплива из Белоруссии © CC0, Pixabay

Крупнейшие поставщики новых легковых авто на Украину — Япония, Китай и Румыния, подержанные же машины чаще покупают в Германии, США и Франции.