Алексиевич последовательно выступала против действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, но критиковала и оппозицию за то, что в ней «нет политиков».
После событий 2014 года писательница выступила с резким осуждением российской политики в отношении Крыма и Украины в целом. Заявляла Светлана Алексиевич и о причастности украинцев к Холокосту.
О создании Координационного совета экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила 14 августа, его целью должна была стать передача власти от Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет, к самой Тихановской.
По факту создания оппозиционного Координационного совета возбуждено уголовное дело по статье 361 «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия», которая предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
В четверг, 20 августа, стало известно, что часть членов Совета вышли из его состава.
В понедельник, 24 августа, правоохранители задержали двух членов Координационного совета: политика Ольгу Ковалькову и активиста Минского тракторного завода Сергея Дылевского.
Другой член президиума этой организации Максим Знак заявил, что Совет продолжит свою работу, несмотря на уголовное преследование.
На данный момент в списке Совета около 70 человек, 7 из них входят в президиум.