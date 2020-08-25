Следственный комитет вызвал на допрос лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич, которая входит в состав оппозиционного Координационного совета Белоруссии. Явиться на допрос писательница должна в среду 26 августа к 14:00 сообщила газета «Наша нива» 25 августа

Алексиевич последовательно выступала против действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, но критиковала и оппозицию за то, что в ней «нет политиков».

Алексиевич пришлось отменить выступление в Одессе из-за угроз националистов © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Светлана Алексиевич и о причастности украинцев к Холокосту.

О создании Координационного совета экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила 14 августа, его целью должна была стать передача власти от Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет, к самой Тихановской.

По факту создания оппозиционного Координационного совета возбуждено уголовное дело по статье 361 «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия», которая предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

В четверг, 20 августа, стало известно, что часть членов Совета вышли из его состава.

В понедельник, 24 августа, правоохранители задержали двух членов Координационного совета: политика Ольгу Ковалькову и активиста Минского тракторного завода Сергея Дылевского.

Другой член президиума этой организации Максим Знак заявил, что Совет продолжит свою работу, несмотря на уголовное преследование.

На данный момент в списке Совета около 70 человек, 7 из них входят в президиум.