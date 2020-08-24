Представители праворадикальной организации «Нацкорпус» в Одессе напали на депутата от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Татьяну Плачкову и на журналистов съемочной группы телеканала ZIK. Об этом сообщила пресс-служба ОПЗЖ 24 августа

«Вон из Днепра!»: «Нацкорпус» устроил очередную потасовку © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Татьяну Плачкову, а также на депутатов одесского городского совета Богдана Гиганова и Лилию Леонидову и журналистов телеканала ZIK свидетельствует о полной безнаказанности национал-радикалов», — говорится в сообщении.

В ОПЗЖ добавили, что нападавшие препятствовали законной деятельности указанных лиц, нарушали общественный порядок и применяли силу к окружающим при полном попустительстве сотрудников правоохранительных органов.

Партия считает действия радикалов местью Плачковой за ее позицию и критику власти, которая на протяжении года не способна убрать с одесского пляжа затонувший танкер «Делфи». В партии считают, что это нападение происходило под прикрытием «Муниципальной стражи», контролируемой мэром Одессы Геннадием Трухановым и силами «Нацкорпуса».

Кроме того, как полагают в оппозиционной политсиле, этот инцидент является очередным подтверждением неспособности президента Украины Владимира Зеленского и его окружения обеспечить безопасность граждан и правопорядок на улицах даже во время главного государственного праздника.

В ОПЗЖ призвали украинскую власть привлечь нападавших к уголовной ответственности, а также отправить в отставку Труханова, который поощряет действия «фашиствующих национал-радикалов».