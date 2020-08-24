Бывший президент Петр Порошенко 24 августа на митинге после «Марша защитников Украины» заявил, что часть украинцев совершила ошибку, поддержав действующую власть. Трансляцию акции вел «5 канал»

В понедельник, 24 августа, на Украине отмечают День независимости. Официальный старт торжествам дал глава государства Владимир Зеленский. После его речи на площади возле Софийского собора в Киеве состоялось выступление звезд украинского шоу-бизнеса.

Неизвестный устроил провокацию против Порошенко на «Марше защитников Украины» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Как заявил Порошенко, он не осуждает тех соотечественников, которые сегодня пришли не на марш, а на мероприятие властей.

«Потому что это есть демократия. Они немного сбились с пути. Зеленоватые болотные огни люди ошибочно приняли за путеводную звезду. А болотная трясина иногда хуже вражеских пуль», — сказал бывший глава государства.

Лидер «Европейской солидарности» также отметил, что «зелень падает осенью, мы это точно знаем».

Ранее в СМИ высказывалась версия, согласно которой Порошенко со своими сторонниками якобы намечает в стране масштабные акции против Зеленского на осень.