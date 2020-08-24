В понедельник, 24 августа, на Украине отмечают День независимости. Официальный старт торжествам дал глава государства Владимир Зеленский. После его речи на площади возле Софийского собора в Киеве состоялось выступление звезд украинского шоу-бизнеса.
Также в этот день прошел «Марш защитников Украины», в котором приняли участие бывшие атошники, а также националисты. Одну из колонн возглавил Порошенко. После шествия участники марша проследовали на Европейскую площадь, где провели митинг.
Как заявил Порошенко, он не осуждает тех соотечественников, которые сегодня пришли не на марш, а на мероприятие властей.
«Потому что это есть демократия. Они немного сбились с пути. Зеленоватые болотные огни люди ошибочно приняли за путеводную звезду. А болотная трясина иногда хуже вражеских пуль», — сказал бывший глава государства.
Лидер «Европейской солидарности» также отметил, что «зелень падает осенью, мы это точно знаем».
Ранее в СМИ высказывалась версия, согласно которой Порошенко со своими сторонниками якобы намечает в стране масштабные акции против Зеленского на осень.