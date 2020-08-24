Ежегодное шествие «Марш защитников Украины» проходит в День независимости страны, участие в нем принимают бывшие атошники, которые колонной двинулись от Киевского национального университета им. Шевченко к Офису президента. Прямую трансляцию марша ведет «Страна.UA»

По данным СМИ, в мероприятии принимают участие примерно 5 тысяч человек. В толпе звучали лозунги «Мы дали по зубам Януковичу», «Слава нации, смерть врагам», «Украина превыше всего».

В Киеве в День независимости Украины «заминировали» важный объект © commons.wikimedia.org, Venzz Петру Порошенко «Движения сопротивления капитуляции».

Они оделись в одинаковые белые футболки в знак поддержки Андрея Антоненко, который подозревается в убийстве Павла Шеремета. Адвокат Антоненко Виталий Коломиец считает арест своего подопечного одним из символов капитуляции страны.

«Андрей Антоненко — солдат сил специальных операций. Фактически является заключенным страны, которую он защищает и за которую борется. Безосновательно заключен, с придуманными экспертизами, людей это возмущает, много людей ходят на суды. Если своих солдат заключают, то что это, если не капитуляция. Мы пришли выразить ему поддержку и протест против капитуляции», — сказал адвокат.

Ранее часть атошников отказалась участвовать в марше из-за политизированности мероприятия, ведь возглавил колонну депутат от партии Порошенко Михаил Забродский.