Президент Белоруссии Александр Лукашенко с автоматом и в бронежилете 23 августа прибыл на вертолете в свою резиденцию во Дворце Независимости в Минске, возле которой ранее собрались протестующие. Главу государства сопровождал его 15-летний сын Николай, который был одет в каску, а также имел при себе автомат и боевую разгрузку

Лукашенко с автоматом и в бронежилете прилетел в резиденцию, возле которой собрались его противники © скриншот видео Telegram-канала «Пул первого»

Ранее в оппозиционных СМИ и Telegram-каналах получило распространение видео, в описании которого утверждалось, что на территорию оцепленного силовиками Дворца Независимости приземлился президентский вертолет, который должен был эвакуировать Лукашенко.

Теперь выясняется, что вертолет, напротив, доставил главу государства в его резиденцию. Лукашенко был одет в черную форму, в бронежилете и с автоматом в руках. После этого в сети иронично назвали белорусского лидера Лукашембо намекая на Рембо — героя голливудских боевиков.

В воскресенье, 23 августа, в белорусских городах проходят шествия оппозиции и ее сторонников. Центральный марш состоялся в Минске. Его участники прошли по проспекту Независимости до гостиницы «Планета» недалеко от стелы «Минск — город-герой», после чего взяли курс на площадь Государственного флага через Дворец Независимости, который является резиденцией Александра Лукашенко.

После того, как стало ясно, что протестующие двигаются ко Дворцу, в его направлении проследовал транспорт силовиков, они оперативно выставили оцепление и перегородили марширующим дорогу. После часового стояния возле оцепления большая часть протестующих начала расходиться.