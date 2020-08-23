Министерство иностранных дел Белоруссии прокомментировало заявления президента Украины Владимира Зеленского, который ранее в интервью Euronews посоветовал Александру Лукашенко провести новые выборы президента, пишет Sputnik Беларусь

В интервью телеканалу Euronews украинский лидер поделился своим мнением о ситуации в Белоруссии, где после оглашения о переизбрании действующего главы государства начались акции протестов и забастовки на предприятиях. Зеленский призвал белорусское общество и власть вести диалог «без дубинок» © пресс-служба президента Украины

«Давайте представим, что я уверен в себе, уверен в голосовании людей, что я уверенный в себе человек. Как я могу всех успокоить? Я бы определённо сказал: "Через месяц будет новое голосование. И я буду баллотироваться на новых выборах. Все, кто хочет баллотироваться — вперёд!" Международные наблюдатели. Я всех бы пригласил, всех. И сказал бы народу Беларуси: "Пожалуйста, выбирайте"» — сказал Зеленский.

Официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз в ответ заявил, что Белоруссия не нуждаются в подобных советах.

«Хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них», — цитирует его Sputnik Беларусь.

Обострение обстановки в Белоруссии произошло после президентских выборов 9 августа. С результате в более, чем 80% победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала данные результаты, в стране прокатилась волна беспорядков и стычек протестующих с милицией. Одной из точек сбора противников власти в первые дни протестов была площадь возле стелы «Минск — город-герой».