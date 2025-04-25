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Штурм Рейхстага и украинские солдаты Белорусского фронта

Штурм Рейхстага и украинские солдаты Белорусского фронта - 25.04.2025 Украина.ру

Штурм Рейхстага и украинские солдаты Белорусского фронта

2 мая 1945 года Красной армией был взят Рейхстаг — здание парламента Германии. Брали его подразделения 1-го Белорусского фронта, которые, по логике некоторых украинских авторов, должны были формироваться исключительно из белорусов. Однако, в штурме одного из символов Третьего Рейха участвовало немало украинцев

2025-04-25T09:32

2025-04-25T09:32

2025-04-25T09:32

история

история

история ссср

великая отечественная война

германия

украина

берлин

1 мая

1945

рейх

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Начнём с того, что одной из штурмовавших Рейхстаг дивизий — 171-й Идрицко-Дрисской (это уже потом она станет Идрицко-Берлинской) командовал уроженец Черниговской области полковник Алексей Игнатьевич Негода.Совместно с полками соседней 150-й стрелковой дивизии (сд) они 28 апреля освободили тюрьму Моабит и теперь приближались к переброшенному через реку Шпрее мосту Мольтке. За ним – парки Тиргартена и Рейхстаг, который обеим дивизиям вечером того же дня и приказали штурмовать. В приказе Жукова от 30 апреля именно 171-я сд указывается в качестве дивизии, взявшей здание штурмом.Полковник Негода начал воевать ещё в 1938 году, лейтенантом на озере Хасан, и за эти бои получил первую свою боевую награду — медаль "За отвагу". В Великую Отечественную начал воевать в октябре 1941-го капитаном и закончил полковником. За бои в Берлине и взятие Рейхстага ему присвоили звание Героя Советского Союза.Передовым подразделением дивизии был 380-й стрелковый полк, получивший 28 апреля задачу захватить мост Мольтке, форсировать Шпрее и водрузить над Рейхстагом красное Знамя Победы. Всем рядовым и офицерам передовых рот и батальонов раздали красные флажки, на которых каждый боец должен был написать своё имя, фамилию, звание и номер боевого подразделения. Даже если бы его убили, было бы понятно, кто первым ворвался в здание.Непосредственно на Рейхстаг был нацелен 1-й батальон полка, командир которого старший лейтенант Константин Самсонов направил в передовые роты своего помощника — киевлянина старшего лейтенанта Игоря Воровского.Сам комбат координировал действия рот с танкистами, артиллерией и авиацией. Начавший свою боевую биографию ещё под в 1941 году при обороне Киева, Воровский был одним из самых опытных офицеров батальона. Посовещавшись с командирами рот, он решил: засветло на мост Мольтке не соваться. Немцы его подорвали, но неудачно: полностью он не обрушился, и по нему можно было перейти на южный берег, но где гарантия, что это не ловушка и его не взорвут второй раз?Ночью солдаты 2-й роты, которой командовал потомок украинских переселенцев с Северного Кавказа старший лейтенант Николай Гончаренко, перешли по мосту на южный берег и захватили здание швейцарского посольства. Воровский вспоминал: "уже когда затихла перестрелка, видим, что из швейцарского посольства начали солдаты вытаскивать пакеты швейцарских часов. Полно уже понабирали себе кто куда. У меня старшина телегу на это дело пожертвовал и полную телегу часов нагрузил, они в пакетах таких были завёрнуты".Затем последовала неудачная стихийная атака. Дело в том, что многие молодые солдаты и офицеры горячились, без приказа переходили в наступление, и это привело к большим потерям в батальоне.Наконец, к вечеру 29 апреля бойцы залегли в непосредственной близости от Рейхстага.Перед ним немцы сделали заполненный водой ров, а фонтан перед фронтоном здания превратили в небольшое озерцо, так что танки пробиться и поддержать огнём наши части не могли. Немецкую бронетехнику приходилось подбивать из противотанковых ружей и 45-мм пушек, потому что огню тяжёлой артиллерии мешал загораживающий Рейхстаг комплекс зданий различных министерств, а через полуразрушенный мост удалось перетащить только предварительно разобранные и потом собранные уже на южном берегу "сорокапятки".Под подбитым немецким танком, стоявшим непосредственно возле Рейхстага, была небольшая выемка. Два бойца из 2-й роты — вывезенный немцами на работу с Украины и призванный в армию отделом репатриации 1-го Белорусского фронта Григорий Савенко и его боевой товарищ Михаил Ерёмин — нырнули под него. Воровский вспоминал: "когда начался артналёт, Савенко и Ерёмин выскочили из-под танка. И я смотрю, там пять колонн стояло, и Ерёмин взял флажок и на левую колонну его приматывает. У них не было чем привязать, а у Ерёмина забинтована была голова. Так он содрал с головы бинт и этим бинтом к колонне флажок и привязал".В дело вступили приданные батальону Самсонова огнемётчики 1-й роты 10-го отдельного моторизованного противотанкового огнемётного батальона, командовал которыми уроженец города Нежина капитан Михаил Зеленко.Ещё вечером бойцы роты успели переправить через Шпрее 25 больших фугасных огнемёта ФОГ-2, и теперь при штурме батальон их эффективно использовали, чтобы загнать немцев в подвалы и не давать им оттуда высунуться. В ночь на 1 мая в здание удалось перетащить 8 ФОГов.Подчинённый Зеленко — потомок украинских переселенцев с Кубани сержант Иван Федорчук к тому времени уже успел выжечь огнём один из охранявших подступы к Рейхстагу вражеских дотов. Теперь он и солдаты его отделения стали устанавливать ФОГи в проходе, ведущем к одному из подвальных помещений. После их залпав обгоревшей комнате обнаружилось 40 обугленных трупов.Два ФОГа установили перед входом в следующее помещение, зафиксировав аппараты обломками кирпичей, а третий засунули в тумбочку, присыпав её мусором и обвалившейся штукатуркой. Чтобы третий баллон не развернуло при залпе, два красноармейца удерживали тумбочку шестами. Дали новый залп, после чего пошли подсчитывать новые десятки трупов.Утром бойцы Зеленко установили огнемёты у центрального входа в подвал Рейхстага, чтобы остававшаяся в нём тысяча эсэсовцев не рванула наверх, и на лестнице, ведущей на второй этаж, где ещё также было много немцев. Сидевшие внизу не дёргались, а вот те, которые были наверху, попытались около 14:00 прорваться вниз. Начался бой в комнатах.Около 70 эсэсовцев рванули вниз прямо по центральной лестнице и вышли аккурат на ФОГи. Огнемётчики дали залп, огненные струи пролетели над вражескими солдатами, они бросились обратно, лестница загорелась. В комнатах их уже добивали советские стрелки.В ночь с 1 на 2 мая ФОГи установили вне Рейхстага по периметру ещё не "обработанного" подвала. В 7:00 солдаты Зеленко дали мощный залп… и наверх с поднятыми руками потянулись сдаваться вереницы уцелевших эсэсовцев, которых потом насчитали под тысячу.Участвовал в штурме и 756-й сп 150-й дивизии, командовал которым потомок украинских переселенцев из Томской области полковник Фёдор Матвеевич Зинченко. Он приказал командирам своих батальонов: "любой ценой водрузить флаг или флажок хотя бы на колонне парадного подъезда. Любой ценой!"Небольшой казус получился с командиром передового 1-го батальона капитаном Степаном Неустроевым. Он принял за Рейхстаг высившийся за ним громадный двенадцатиэтажный дом.Зинченко доложил командующему 150-й сд генералу Шатилову: "Батальон Неустроева занял исходное положение в полуподвале юго-восточной части здания. Только вот ему какой-то дом мешает — закрывает Рейхстаг. Будем обходить его справа".Шатилов удивился: "Какой ещё дом? Кроль-опера? Но он от дома Гиммлера должен быть справа. Не может быть перед Рейхстагом никакого здания…"Всё выяснилось, когда Зинченко прибыл к Неустроеву на КП: "Зинченко посмотрел на площадь и на затаившееся серое здание. А потом, не оборачиваясь, спросил: "Так что вам мешает выйти к Рейхстагу?" — "Вот это невысокое здание", — ответил я. — "Так это и есть Рейхстаг!"". После штурма именно полковник Зинченко стал первым комендантом Рейхстага.Ещё один из красных флагов водрузил над Рейхстагом Герой Советского Союза Иван Лысенко — уроженец села Кузнецы Суражского уезда Черниговской губернии, которое сейчас находится в России на территории Брянской области. На момент штурма он служил в разведвзводе 674-го сп 150-й сд. В его наградном листе указано: "30 апреля 1945 года в 14 часов тов. Лысенко первым ворвался в здание Рейхстага, гранатным огнём истребил более 20 немецких солдат, достиг второго этажа и водрузил Знамя Победы. За проявленное геройство и мужество в бою достоин присвоения звания Героя Советского Союза".Удивительная роль в штурме Рейхстага выпала уроженцу Сумской области замполиту 1-го батальона 756-го полка лейтенанту Алексею Прокопьевичу Бересту. Во-первых, это под его командованием по поручению полковника Зинченко сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария при поддержке автоматчиков роты лейтенанта Ильи Сьянова 1 мая водрузили над Рейхстагом штурмовой флаг 150-й сд, ставший впоследствии Знаменем Победы.Когда немцы уже были загнаны в подвалы Рейхстага, начался переговорный процесс. Поняв бесперспективность сопротивления остатки немецкого гарнизона поставили условие, что с советской стороны с ними должен говорить офицер не ниже полковника.В то время в Рейхстаге не было никого по званию выше капитана, а у немцев — выше майора, так что даже если бы и был какой-нибудь полковник, с какой стати ему было идти на поводу у противника? Связи со штабом полка не было, поэтому капитан Неустроев приказал лейтенанту Бересту, имевшему весьма представительную фигуру, хорошо подвешенный язык и не особо затасканный китель, пришить полковничьи погоны.В результате на переговоры пошли Берест — в роли полковника, Неустроев, изображавший его адъютанта, и рядовой Иван Прыгунов в качестве переводчика.Немцы соглашались сложить оружие, но при условии, что советские солдаты оставят свои позиции в Рейхстаге и возле него, — они опасались (и вполне справедливо) самосуда. В ответ "полковник" Берест "надул щёки" и потребовал немедленной и безоговорочной капитуляции. На этом переговоры закончились. Немцы думали всю ночь с 1 на 2 мая, а утром ФОГи так поторопили их с решением, что больше уже они со сдачей не тянули.Да, ревность и споры о том, кто первым взял Рейхстаг и водрузил над ним знамя, были, но не в разрезе русские-украинцы-грузины, а в разрезе — 171-я дивизия первой ворвалась в здание или 150-я, 380-й полк или 756-й. Ревность эта оставалась с ветеранами до последних их дней. Но они никогда не делили людей по национальностям, уважая в людях в первую очередь их человеческие качества.

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