https://ukraina.ru/20250425/zelenskiy-prizval-trampa-nazyvat-rossiyu-agressorom-1062746276.html
Зеленский призвал Трампа называть Россию агрессором
Зеленский призвал Трампа называть Россию агрессором - 25.04.2025 Украина.ру
Зеленский призвал Трампа называть Россию агрессором
Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Бену Шапиро попытался повлиять на президента США Дональда Трампа, комментируя формулировки, которые американский лидер выбирает при обсуждении конфликта на Украине
2025-04-25T09:33
2025-04-25T09:33
2025-04-25T09:33
новости
россия
сша
дональд трамп
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0b/1062476817_317:35:928:379_1920x0_80_0_0_e9996cb0dfca14e4bb12cd6d596e93d5.jpg
"Мы бы очень хотели, чтобы США поняли, что агрессор - это Россия, а не мы. Мы действительно хотим, чтобы США не искали баланса в этих словах. Я понимаю, чего хочет добиться Дональд Трамп, я очень уважаю то, что он ищет определенный подход. Это его подход, у кого-то может быть другой. Но нельзя говорить о том, что Украина и Россия начали эту войну", - заявил Зеленский.Зеленский регулярно пытается учить Трампа, что нужно или не нужно говорить или делать в ситуации вокруг Украины, это уже вызвало резко негативную реакцию как самого президента США, так и его администрации.Несколькими часами ранее Зеленский на пресс-конференции в ЮАР пытался указывать Трампу, что ему включать, а что не включать в мирный план.Пока РФ и США работают над урегулированием конфликта, Киев пытается затянуть его. Подробнее - в материале Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем на сайте Украина.ру.
россия
сша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0b/1062476817_112:0:1039:695_1920x0_80_0_0_7ad30677d912906ee5c7a03a2dee26e2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский
Новости, Россия, США, Дональд Трамп, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский призвал Трампа называть Россию агрессором
Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Бену Шапиро попытался повлиять на президента США Дональда Трампа, комментируя формулировки, которые американский лидер выбирает при обсуждении конфликта на Украине