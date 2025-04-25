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Зеленский призвал Трампа называть Россию агрессором

Зеленский призвал Трампа называть Россию агрессором - 25.04.2025 Украина.ру

Зеленский призвал Трампа называть Россию агрессором

Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Бену Шапиро попытался повлиять на президента США Дональда Трампа, комментируя формулировки, которые американский лидер выбирает при обсуждении конфликта на Украине

2025-04-25T09:33

2025-04-25T09:33

2025-04-25T09:33

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"Мы бы очень хотели, чтобы США поняли, что агрессор - это Россия, а не мы. Мы действительно хотим, чтобы США не искали баланса в этих словах. Я понимаю, чего хочет добиться Дональд Трамп, я очень уважаю то, что он ищет определенный подход. Это его подход, у кого-то может быть другой. Но нельзя говорить о том, что Украина и Россия начали эту войну", - заявил Зеленский.Зеленский регулярно пытается учить Трампа, что нужно или не нужно говорить или делать в ситуации вокруг Украины, это уже вызвало резко негативную реакцию как самого президента США, так и его администрации.Несколькими часами ранее Зеленский на пресс-конференции в ЮАР пытался указывать Трампу, что ему включать, а что не включать в мирный план.Пока РФ и США работают над урегулированием конфликта, Киев пытается затянуть его. Подробнее - в материале Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский