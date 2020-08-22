Если следовать экономической теории, достигнутая сейчас степень экономической интеграции Белоруссии с Российской Федерации оптимальна. И повышение степени интеграции, и ее понижение способны привести к множеству неприятных побочных эффектов. Об этом рассказал публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман об отсутствии антироссийских лозунгов в Белоруссии: Волк может закрыть пасть, но не станет пуделем © РИА Новости, Александр Натрускин Александр Лукашенко, и нет надобности его кем-то заменять.

«По моим расчетам на основе этой теории, качественные изменения возможны только лет через десять. Тогда станет можно и даже нужно укреплять интеграцию просто потому, что появятся новые технические средства управления хозяйством, и на основе этих новых средств можно будет укрепить интеграцию», — пояснил Вассерман.

Конечно, для России в этом вопросе очень обидно ждать и надеяться, но, как сказал граф Монте-Кристо, в этих словах заключена вся мудрость человечества, поэтому нужно ждать и надеяться, добавил собеседник издания.

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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики. Позднее Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти по факту создания оппозицией координационного совета.