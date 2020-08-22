Эксперт отметил, что эти побочные эффекты будут разными, но в равной степени нежелательны, поэтому в рамках этой теории можно только порекомендовать сохранить интеграцию на нынешнем уровне, а с этим справляется президент Белоруссии Александр Лукашенко, и нет надобности его кем-то заменять.
«По моим расчетам на основе этой теории, качественные изменения возможны только лет через десять. Тогда станет можно и даже нужно укреплять интеграцию просто потому, что появятся новые технические средства управления хозяйством, и на основе этих новых средств можно будет укрепить интеграцию», — пояснил Вассерман.
Конечно, для России в этом вопросе очень обидно ждать и надеяться, но, как сказал граф Монте-Кристо, в этих словах заключена вся мудрость человечества, поэтому нужно ждать и надеяться, добавил собеседник издания.
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.
При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики. Позднее Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти по факту создания оппозицией координационного совета.