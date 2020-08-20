Политический аналитик, публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман рассказал, какую позицию в отношении белорусского кризиса следует занять России и тем, кто придерживается пророссийских взглядов

Константин Кнырик: Россия должна помочь белорусам самим справиться с пропольским Майданом © РИА Новости, Владимир Трефилов - Анатолий Александрович, в Координационном совете белорусской оппозиции опровергли обвинения в том, что их политика направлена на разрыв или ограничение отношений с Россией, и выразили готовность контактировать с Москвой. Может ли Россия действительно с ними о чем-то договориться?

— Если посмотреть на состав самопровозглашенного совета (именно самопровозглашенного, поскольку ни один из его членов не имеет никаких полномочий ни от каких организаций) и вспомнить, что эти же люди этими же ртами говорили раньше, то боюсь, что найти хоть у одного из них хоть одно доброе слово в отношении русских (все равно, идет ли речь о большинстве населения Российской Федерации или Белоруссии) крайне трудно.

Соответственно, даже если в данный момент они действительно не говорят ничего плохого об отношениях с Российской Федерацией, все их предыдущие слова и вся их предыдущая деятельность однозначно указывает, куда они намерены тянуть за собой страну. Думаю, что это направление не устроит никого из людей, способных думать, ни в Российской Федерации, ни в Белоруссии.

Волк может на какое-то время закрыть пасть, но он при этом не превратится в домашнего пуделя.

— Какую позицию в связи с этими протестами сейчас должны занять те белорусские граждане, которые искренне недовольны политикой Лукашенко в отношениях с Россией?

— Те граждане, кто недоволен политикой Лукашенко относительно Российской Федерации, вряд ли должны считать себя святее Папы Римского. Если Российскую Федерацию эта политика в целом устраивает, то вряд ли есть смысл сильно против неё возражать в самой Белоруссии.

Конечно, эта политика не во всём прямая. Но и внутри самой Российской Федерации хозяйствующие субъекты не всегда сосуществуют мирно. Естественно, бывают какие-то сложности. Но это сложности развития. Это следствие того, что и Российская Федерация, и Белоруссия очень тесно между собой взаимодействуют, а при тесном контакте какие-то трения, естественно, случаются.

Лучше пусть будет контакт с трениями, чем полное отсутствие контакта.

- А «ползучую» белорусизацию и задержание «боевиков» вы тоже считаете трениями или это уже более серьезные эпизоды?

— Это, на мой взгляд, действительно крайне опасная тенденция. Но, опять же, лучше «ползучая» белорусизация, чем «летучая».

- Есть ли просчет России в том, что спустя 6 лет после киевского Майдана в дружественной республике вновь возникает угроза цветной революции?

Алексей Дзермант: Польша попытается урвать что-нибудь для себя в случае обострения ситуации в Белоруссии © Facebook, Алексей Дзермант

- Какую позицию должна занимать Россия в отношении белорусского кризиса и что конкретно должна сделать?

— Российская Федерация должна занять сейчас позицию поддержки тесного экономического взаимодействия с Белоруссией. В частности, пригрозить изрядными штрафными санкциями тем из руководителей предприятий, кто подталкивает к забастовкам и тем самым к нарушению контрактных обязательств перед партнерами в Российской Федерации. А таких, к сожалению, довольно много.

Дело в том, что Лукашенко еще в лихие 90-е заблокировал приватизацию многих крупных предприятий, и сейчас их руководители надеются, что, если Лукашенко свалят, они смогут подешевле скупить лакомые кусочки белорусского производства. Надо пригрозить им штрафными санкциями. Причем не только санкциями на их предприятия, но и на их самих.

Все остальное белорусы сделают сами. Не зря число протестующих против Майдана там уже совершенно очевидным образом превышает число протестующих майданщиков.

- Возможен ли к власти в Белоруссии приход еще более пророссийского политика, чем Лукашенко?

— В данный момент вряд ли. Дело в том, что в рамках той экономической теории, на которую я ориентируюсь, достигнутая сейчас степень экономической интеграции Белоруссии с Российской Федерации оптимальна.

И повышение степени интеграции, и ее понижение, способны привести к множеству неприятных побочных эффектов. Эти побочные эффекты будут конечно разными, но в равной степени нежелательны.

Поэтому в рамках этой теории я могу только рекомендовать сохранить интеграцию на нынешнем уровне, а с этим справляется Лукашенко, и нет надобности его кем-то заменять.

По моим расчетам на основе этой теории, качественные изменения возможны только лет через десять. Тогда станет можно и даже нужно укреплять интеграцию просто потому, что появятся новые технические средства управления хозяйством, и на основе этих новых средств можно будет укрепить интеграцию.

А пока, повторюсь, нет смысла ничего менять. Конечно, очень обидно ждать и надеяться. Но, как сказал граф Монте-Кристо, в этих словах заключена вся мудрость человечества. Так что будем ждать и надеяться.