По его словам, прозападные организации в Белоруссии чувствуют себя гораздо более свободно, чем пророссийские, потому что Лукашенко считал, что пропольские организации его власти особо не угрожают, в отличие от российских.
«Поэтому бацька <…> рассматривал Запад как исключительно прикладной инструмент для балансирования Российской Федерации — он не собирался идти на Запад, и он этот инструмент раскручивал и через в том числе стимулирование белорусских националистов и подобные вещи», — сказал Мирзаян.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.