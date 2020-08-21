Президент Белоруссии Александр Лукашенко сформировал благоприятную почву для взращивания белорусских националистов, допустив прозападные организации в республику как сдерживающий инструмент для пророссийских настроений. Об этом доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян сказал в интервью изданию Украина.ру 21 августа

Якуб Корейба: За что Запад готов сказать Лукашенко спасибо © из архива Якуба Корейбы

«Поэтому бацька <…> рассматривал Запад как исключительно прикладной инструмент для балансирования Российской Федерации — он не собирался идти на Запад, и он этот инструмент раскручивал и через в том числе стимулирование белорусских националистов и подобные вещи», — сказал Мирзаян.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.