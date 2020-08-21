Россия частично ответственна за события, разворачивающиеся сегодня в Белоруссии, так как в свое время позволила президенту республики Александру Лукашенко слишком многое, идя на уступки там, где этого делать не стоило, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян

Повторяя опыт Майдана. Устанут ли минчане от протестов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк - Геворг, в настоящий момент белорусские протесты не имеют антироссийской направленности, тем не менее в них активно участвуют белорусские националисты, их поддерживают такие антироссийские государства, как Литва и Польша. В частности, о том, что в конечном счете белорусские протесты направлены против России, указано в белорусскоязычной версии оппозиционной программы «Реанимационный пакет реформ».

Как вы считаете, отсутствие явных антироссийских лозунгов в белорусских протестах — тактика их организаторов, или все-таки это свидетельствует о том, что они действительно не имеют отношения к России?

— Большинство белорусов действительно не протестуют под антироссийскими лозунгами, они являются пророссийскими и в какой-то степени даже критикуют Лукашенко за то, что Бацька в своем самодурстве испортил отношения с Москвой на ровном месте.

Но в данном случае энергия толпы — это бессознательное, и она может использоваться теми, кто является идеологической основой протеста. И в данном случае мы видим, как так называемые лидеры протеста самоорганизовались в абсолютно русофобский Координационный совет, где условно поляк на националисте сидит и литовцем погоняет. И естественно, это все дает некий образ антироссийскости протеста, который, с одной стороны, вреден для протеста.

Дело в том, что протест состоял из огромной массы совершенно разных людей, которые объединились для того, чтобы наказать Лукашенко. И если вы акцентируете протест через одну какую-то идеологическую призму, все остальные начинают отваливаться и начинают понимать, что теперь перед ними стоит выбор: либо они поддерживают бацьку, либо они превращаются в Украину. И при такой альтернативе, конечно, они выбирают Бацьку как меньшее зло.

Но с другой стороны, таким образом консолидируется ядро, самое активное, самое радикальное, путь и небольшое, националистов, которые, в отличие от пророссийских белорусов или даже пролукашенковских белорусов, считают, что Бацька заврался и ему просто надо дать в нос, чтобы он протрезвел, готовы стоять до конца.

История нелюбви Лукашенко. Почему многие русские не в восторге от президента Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк - Может ли произойти какой-то казус в случае победы оппозиции, если люди, которые вышли на улицы просто против Лукашенко, поймут, что лидеры, за которыми они шли, на самом деле транслируют не просто антилукашенковские, но антироссийские настроения?

— Как говорится, поздно пить Боржоми, когда почки отвалились. Если к тому времени в Белоруссии произойдет переворот, например, и они в какой-то момент поймут, что сделали, поздно будет — страна будет расколота, потому что не будет легитимной власти, потому что в стране будет вычищена вся пророссийская позиция самим Лукашенко.

Причем некоторые политики организуют там пророссийские общественные движения, но поздновато, наверное, чуть-чуть.

- В чем, по-вашему, просчет политических структур России, которые снова, спустя шесть лет после Евромайдана, получили беспокойного соседа на границе?

— Мы разбаловали Лукашенко. Лукашенко вел себя в отношении России весьма фривольно, ему многое позволялось. Москва слишком прислушивалась к его хотелкам и шла у него на поводу, когда Лукашенко требовал, чтобы на территории Белоруссии не работали российские учреждения, занимающиеся мягкой силой.

Лукашенко нашел оптимальную, с его точки зрения, тактику взаимодействия с Москвой — я это называю тактика «ребенка в супермаркете». Когда ребенок хочет конфетку и ему ее не дают (а под конфеткой можно понимать что угодно), он встает посреди супермаркета и начинает громко орать. И родителям вроде как неудобно, они стесняются и говорят: на вот тебе конфетку, только успокойся.

Вот регулярные ор и истерики Лукашенко ставили Москву в тупик, потому что Москва была занята Украиной, другими вопросами — у нее банально не было времени заниматься Лукашенко. Да и союзник вроде, а тут такая истерика — нужно как-то успокоить.

- Обычно хорошие родители в таких случаях занимаются воспитанием своего чада, а не отделываются конфетками.

— А мы все это ему прощали, мы его разбаловали до такой ситуации, в которой он теперь оказался. И в итоге он сам все это хлебнул полной горстью, и мы хлебнули вместе с ним. Поэтому мы тоже ответственны за то, что произошло.

Мировая пресса: Белоруссия переживает самый драматичный в своей истории кризис © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк - Теперь, когда мы уже хлебнули, на чьей стороне должна быть Россия? На стороне Лукашенко, белорусского государства или белорусского народа?

— России нужно быть на стороне самой себя в этой ситуации. И мы понимаем, что в наших интересах сделать так, чтобы в Белоруссии не было майдана. Мы защищаем белорусский народ — тот самый народ, который является нам братским. Тех самых белорусов, которые, напомню, на Паралимпиаде в Рио [в 2016 году] пронесли в ходе марша своей делегации российский флаг. Это был очень сильный жест, и мы должны быть за это очень сильно благодарны.

Что касается Лукашенко: если Лукашенко хочет быть частью будущей Белоруссии, он должен исправить свое поведение. Мы понимаем, что, поддерживая Белоруссию, поддерживаем и Лукашенко в этой ситуации. Но заметьте, как себя ведет [Владимир] Путин: российский президент не обозначает прямой поддержки белорусского президента и тем более не выступает на его стороне с какой-то критикой белорусского протеста. Вся наша критика ориентирована на внешнее вмешательство.

И в российских СМИ здесь тоже идет очень интересный разнобой: в одних сохраняется запрет на критику Бацьки, а другие, в том числе и государственные (посмотрите, как себя ведет, например, [главред RT] Маргарита Симоньян), спокойно критикуют Лукашенко и упирают на то, что Лукашенко сам все разрушил, поскольку, скажем мягко, вел крайне странную внутреннюю политику.

- К слову о странной внутренней политике и внешнем вмешательстве. Вы сказали, что Лукашенко запрещал работу российских учреждений, работающих с мягкой силой, на территории Белоруссии. Распространялся ли тот же запрет на западные организации?

— Скажем так, прозападные организации в Белоруссии чувствуют себя гораздо более свободно, чем пророссийские, потому что Лукашенко считал, по всей видимости, что пропольские организации его власти особо не угрожают, так как ориентированы на меньшинство белорусов, а вот российские организации угрожают, поскольку если белорусы будут любить Путина больше, чем Лукашенко, если белорусы будут считать себя частью Русского мира больше, чем частью лукашенковской вотчины, то это будет серьезная угроза для власти Лукашенко и его элит.

Якуб Корейба: За что Запад готов сказать Лукашенко спасибо © из архива Якуба Корейбы Владимира] Макея, рассматривал Запад как исключительно прикладной инструмент для балансирования Российской Федерации — он не собирался идти на Запад, и он этот инструмент раскручивал и через в том числе стимулирование белорусских националистов и подобные вещи.

- Получается, что на этом поле Россия и Запад не совсем на равных позициях в Белоруссии?

— В чем-то есть схожесть позиций с некоторыми странами западного мира, например, с Германией, которой тоже белорусский Майдан не нужен. Сейчас позиция Запада в отношении Белоруссии кардинально отличается от позиции Запада в отношении Украины. Белоруссия и Запад разошлись в позициях. Одним из следствий чего и стали мягкие санкции в отношении Лукашенко.

Та же Германия, например, понимает, что хаос в Белоруссии серьезно повредит европейским отношениям: Белоруссию они на блюдечке не получат, потому что Москва жестко встанет против, но при этом хаос повредит немецкому бизнесу. Поэтому Германия склонна скорее договариваться с Россией по поводу Белоруссии.

Вопрос в том, о чем сейчас договариваться с Лукашенко, какие гарантии он может нам дать на нашу хоть и временную, но поддержку, какие шаги он сделает нам навстречу в обмен на гарантии его безопасности после транзита власти? Либо он вообще считает, что может сидеть на пятой точке ровно, зная, что Москва ему все равно поможет, потому что особо альтернативы нет, а сам продолжит заниматься шантажом и проводить ту самую так называемую многовекторную политику.

Макей вчера-позавчера созванивался с американцами и, внимание, благодарил их за поддержку белорусской независимости. То есть те самые США, которые сейчас не просто не признали белорусские выборы, но и которые устами госсекретаря Майка Помпео в ходе визита этого товарища в Минск говорили о том, что Белоруссия не является суверенным независимым государством и что США помогут это государство построить.

- Есть мнение, что если, например, Польша захочет сейчас «укусить» Россию во всей этой истории с Белоруссией, США ей этого не позволят, так как в Вашингтоне якобы понимают, что ослабление России приведет к усилению Пекина — чего в США, конечно, не хотят. Что вы думаете по этому поводу?

Богдан Безпалько: Лукашенко вытоптал политическую поляну в Белоруссии, и Россия ему это, к сожалению, позволила © РИА Новости, Нина Зотина

Это Россия обеспечивает Китаю альтернативные поставки энергоресурсов. Россия обеспечивает Китаю стабильный тыл на северных и северо-восточных границах, не позволяя развернуть там второй фронт против КНР. Россия обеспечивает стабильность и безопасность Средней Азии как транзитной зоны для экспорта китайских товаров в Европу. То есть Россия играет значительную роль в китайской стратегии по противостоянию Западу.

И в этой ситуации, вместо того чтобы наладить с Москвой какой-то контакт, пытаться оттянуть ее от Китая, Запад продолжает вводить против России санкции. Это же полный идиотизм. Однако в американской элите к этому мнению не прислушивались и не прислушиваются. То есть [президент США] Дональд Трамп это все понимает — это одна из причин, почему Трамп хотел наладить отношения с Москвой. Но мы же понимаем, что не Трамп все решает, там есть целая прослойка, одержимая ненавистью к Москве.

Их ненависть, русофобия, прежние страхи, их, в конце концов, дело жизни — поскольку их делом жизни в холодную войну было уничтожить Советский Союз — застилает им глаза на реальные интересы США.