https://ukraina.ru/20260722/ot-chudovischnoy-eskalatsii-k-strategicheskomu-tupiku-kurbanov-o-razvitii-konflikta-na-blizhnem-vostoke--1081740030.html
От чудовищной эскалации к стратегическому тупику: Курбанов о развитии конфликта на Ближнем Востоке
От чудовищной эскалации к стратегическому тупику: Курбанов о развитии конфликта на Ближнем Востоке - 22.07.2026 Украина.ру
От чудовищной эскалации к стратегическому тупику: Курбанов о развитии конфликта на Ближнем Востоке
Мирная сделка между США и Ираном сорвана. Американский госсекретарь Марко Рубио обвинил Тегеран в отсутствии серьёзного настроя на переговоры с... Украина.ру, 22.07.2026
2026-07-22T15:42
2026-07-22T15:42
2026-07-22T15:42
видео
ближний восток
мирный
сша
марко рубио
мария захарова
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Мирная сделка между США и Ираном сорвана. Американский госсекретарь Марко Рубио обвинил Тегеран в отсутствии серьёзного настроя на переговоры с Вашингтоном.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обвинения Рубио, заявила, что весь мир уже понял, что такое "переговоры по-западному", кивая в сторону Минских соглашений, которые нужны были исключительно для подготовки к войне.Градус конфликта на Ближнем Востоке сегодня оценил научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов.
ближний восток
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