Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочей поездкой в Николаевской области, посетил школу-интернат № 4 областной столицы, где поупражнялся в игре в баскетбол, информация об этом появилась у него в Instagram 21 августа

На кадрах в школьном спортзале президент ведет мяч вдоль шеренги чиновников, а затем забрасывает его в кольцо. Результативный бросок украинского президента представители местных властей встретили аплодисментами. Однако основной целью визита Зеленского в Николаевскую область стала не игра, а участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года.

Проверка на храбрость: казак саблей разрубил огурец на ладони Зеленского - видео © president.gov.ua

«Меня, возможно, неправильно поняли. Я не хочу обижать Николаевщину. Я помню, начиная с 90-х годов, так называли бандитские города. И я вырос в таком городе, где процветал бандитизм, где в 90-е расстреливали людей на улицах. Это был сложный регион. И на Донетчине такое было, и на Николаевщине и на Днепропетровщине», — сказал он.

Сейчас, по словам Зеленского, Николаев «не бандитский город, а очень солнечный». Также глава государства выразил пожелание, чтобы в городе восстановилось кораблестроение.

В аналогичных поездках в Одессу президент купался в море и устроил пробежку, а в Запорожье поучаствовал в другом действе: прямо на ладони президента казак разрубил саблей огурец.

Зеленский продолжает поездки по стране, и уже даже подвергся критике за то, что использует эти визиты для агитации за свою партию «Слуга народа».

На 22 августа у Зеленского запланирована рабочая поездка в Херсонскую область.