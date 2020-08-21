«Лидер найдется. Я уверен, что среди политической элиты и руководства республики есть люди, которые вполне достойны и могут возглавить республику. Просто многие из них сейчас находятся в тени, опасаясь за свою жизнь. Потому что если кто-то сейчас из них заявит об этом, его тут же арестуют или пристрелят. Но я думаю, что такой лидер появится, как только будет такая возможность», — уверен эксперт.
По его мнению, единственный вариант выхода из кризиса состоит в том, чтобы Лукашенко подал в отставку, его обязанности по конституции стал бы выполнять премьер, а потом были бы проведены новые выборы с участием широкого спектра политиков.
Болкунец добавил, что выборы должны быть настолько прозрачны, насколько это возможно, чтобы ни у кого не было сомнения в их результате, поэтому следовало бы заменить весь ЦИК и все избиркомы, составы которых себя дискредитировали.
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.
При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики. Позднее Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти по факту создания оппозицией координационного совета.