Чем дольше президент Белоруссии Александр Лукашенко будет цепляться за власть, тем хуже все окажется и для него лично, и для страны в целом, уверен специалист по российско-белорусским отношениям Дмитрий Болкунец

Богдан Безпалько: Для Лукашенко власть - наркотик, за который он будет стрелять до последнего © РИА Новости, Нина Зотина - Дмитрий, вы в одном из интервью сказали, что Лукашенко сейчас пытается тянуть время. Чего конкретно он хочет добиться?

— Он рассчитывает, что к осени протесты пойдут на спад, когда начнутся дожди и наступит похолодание. Еще он рассчитывает, что его благосклонно примет Москва. Но Москва не заинтересована в наличии слабого лидера в Беларуси. Москве нужен сильный руководитель, который пользуется авторитетом и доверием в обществе.

И России, и Беларуси нужна сильная стабильная республика. А наличие слабого руководителя, как сейчас с Лукашенко, который утратил доверие большинства населения, Россию не устраивает. Подписывать какие-либо соглашения с таким руководителем бессмысленно и вредно, поскольку это может спровоцировать антироссийские настроения в обществе.

Мне кажется, что вести переговоры и подписывать любые интеграционные документы должен человек, который пользуется доверием большинства граждан республики. Лукашенко такого доверия больше не имеет, но он все еще пытается продать себя Москве как единственного легитимного президента.

В Москве все прекрасно понимают, что с Лукашенко уже всё, и его уход лишь вопрос времени. Это время может тянуться бесконечно (недели, месяцы, годы), но чем дольше Лукашенко будет оставаться на своем посту, тем большие издержки будет нести экономика республики и граждане Беларуси.

- Кстати, как вы оцениваете сегодняшнее состояние экономики?

— Я предполагаю, что осенью в республике начнется масштабный экономический кризис. А учитывая, что сейчас захлопнулись двери Евросоюза и, очевидно, последуют санкции (сегодня будет какой-то очередной саммит), это нанесет удар по инвестиционному климату. Следовательно, ждать каких-то новых внешних кредитов для республики не приходится. Кроме того, для Беларуси будут закрываться внешние рынки.

Все это в комплексе ударит по экономике, и Лукашенко, как бы он ни пытался удержать власть, делает только хуже стране, себе и своей семье. Потому что его семья тоже может пострадать от того, что он затягивает процесс ухода.

Я считаю, что Лукашенко должен повести себя по-мужски (тем более, если он себя офицером считает) и подать в отставку. По конституции в этом случае объявляются новые выборы, а полномочия переходят к премьер-министру.

Это единственный выход из сложившейся ситуации. Иначе этот кризис может стать затяжным, нанести серьезный удар по экономике и дестабилизировать ситуацию в Беларуси до некоего гражданского противостояния.

- А где взять такого сильного лидера, о котором вы сказали?

— Лидер найдется. Я уверен, что среди политической элиты и руководства республики есть люди, которые вполне достойны и могут возглавить республику. Просто многие из них сейчас находятся в тени, опасаясь за Алексей Кочетков: У России есть все возможности для победы в Белоруссии пророссийских сил © РИА Новости, Нина Зотина

- Если говорить о Тихановской, то очевидно, что ей кто-то руководит. На ваш взгляд, кто, и с какой целью?

— Я думаю, что она, конечно, находится под каким-то внешним воздействием. Она не политик, и кто-то дает ей ценные советы. Раз она находится в Литве, то это может быть кто-то из оппозиционной белорусской части, либо литовские политики, либо какие-то европейские структуры.

Честно говоря, я за этим не следил. На мой взгляд, Тихановская уже отыгранный вариант. Она сыграла свою роль до выборов, а сейчас ситуация по-другому развивается. Она озвучивает какие-то вещи как голос протеста, но существенной роли она никакой играть не будет.

- Есть ли сейчас какие-то конкретные шаги, которые следует предпринять для выхода страны из кризиса?

— Единственный шаг, который может предпринять Лукашенко, — подать в отставку и объявить новые выборы в соответствии с конституцией. Выход из кризиса должен носить только конституционный характер. Никаких других вариантов быть не может.

То, что там координационный совет собрался и говорит, что, мол, мы будем власть принимать — это, откровенно говоря, детский лепет. Там все люди взрослые собрались, даже юрист один там сидит. Это выглядит очень странно. Либо журналисты некорректно доносят информацию.

На мой взгляд, единственный вариант — это добровольный уход Лукашенко и новые выборы с участием широкого спектра политиков Беларуси. Эти выборы должны быть прозрачными, поэтому должен быть заменен весь ЦИК и все избиркомы, составы которых себя дискредитировали.

Выборы должны быть настолько прозрачны, насколько это возможно, чтобы ни у кого не было сомнения в их результате. Это единственный вариант выхода из кризиса.

- Касательно программы координационного совета — почему, на ваш взгляд, протестующие не открестятся от множества глупостей, которые там предлагаются, в частности про русский язык или запрет российских каналов?

— Я не знаю, откуда взялась эта программа. Это может быть чья-то программа, и кто-то подсунул ее этому координационному совету, сознательно или нет. Мне это напоминает игры КГБ Беларуси, который любит такие шутки устраивать. Может быть, они таким образом крутят эту историю, пытаясь дискредитировать протестный потенциал электората.

Сергей Бабурин: Пусть Лукашенко ищет врагов и предателей в своем окружении © РИА Новости, Владимир Трефилов

Разрыв связи с РФ приведет к тому, что через пару недель в стране настанут голодные бунты. Это только сумасшедшие могут такие программы предлагать, не имея полноценного представления о ситуации в стране. Поэтому я считаю, что эту программа, видимо, — дело рук КГБ Беларуси.

- Возможен ли, на ваш взгляд, приход к власти по-настоящему пророссийских сил?

— Если будут честные парламентские выборы, то в парламент они могут попасть. Они могут иметь какой-то вес в парламенте, но не решающий. Я считаю, что сейчас должен быть услышан голос рабочих коллективов, которые требуют отставки Лукашенко. Образующиеся сейчас стачкомы представляют интересы предприятий и организаций.

А все эти художники, поэты и музыканты, которые записались в координационный комитет — так, креативный класс. У них есть какая-то популярность в соцсетях, но все-таки надо делать ставку на производственников, которые требуют перемен.

И задача и координационного комитета, и профсоюзного движения должна быть единой. Добиться отставки Александра Лукашенко и новых выборов. Это все, что требует сейчас белорусское общество. После этого протесты прекратятся.

- А в целом как вы считаете, может ли Белоруссия состоятся как успешное, независимое и не русофобское государство?

— Конечно, может, и она состоится. Только нужно полноценно развивать страну, поддерживать хорошие отношения и с Европой, и с Россией как приоритетное направление. Но Лукашенко за 26 лет привел страну к масштабному политическому кризису, он изолировал страну на западных рубежах.

Хорошие отношения с Европой никак не противоречат хорошим отношениям с Россией. То, что у Беларуси не было хороших отношений с Европой, — вина исключительно Лукашенко. Своей внутренней политикой и давлением на оппозицию он крушил все демократические институты, уничтожал парламент, уничтожал судебную систему. Сейчас он фактически добился того, что Беларусь становится изгоем в мире.

Беларусь может состояться как полноценное государство, в котором будут учитываться интересы этнических меньшинств, если этого, скажем, потребует польское население. Но русофобских настроений там нет и, думаю, общество их не допустит.