Если вдруг Польша или Литва будут направлять в Белоруссию свои военные или военизированные структуры, белорусы сами с этим справятся. Об этом рассказал известный российский политик Сергей Бабурин в интервью изданию Украина.ру

Сергей Бабурин: Пусть Лукашенко ищет врагов и предателей в своем окружении © РИА Новости, Владимир Трефилов

По его мнению, любое публичное демонстративное вмешательство России в белорусский кризис будет извращено и показано как давление, но Россия должна, используя все юридические права, гарантировать Белоруссии мирное развитие событий.

В остальном, подчеркнул Бабурин, президент Александр Лукашенко должен справляться с протестами и с внешним вмешательством самостоятельно, опираясь на поддержку молчаливого большинства, которое должно играть более активную роль.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.