«Я не вижу необходимости для России применять какую-то силу на белорусской территории. Я убежден, что российское руководство полностью доверяет белорусской армии охрану всех границ, а во внутренние дела армию вмешивать не надо», — считает эксперт.
По его мнению, любое публичное демонстративное вмешательство России в белорусский кризис будет извращено и показано как давление, но Россия должна, используя все юридические права, гарантировать Белоруссии мирное развитие событий.
В остальном, подчеркнул Бабурин, президент Александр Лукашенко должен справляться с протестами и с внешним вмешательством самостоятельно, опираясь на поддержку молчаливого большинства, которое должно играть более активную роль.
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.
При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.