Чтобы стабилизировать ситуацию в Белоруссии, президент Александр Лукашенко должен возглавить конституционную реформу и, приняв новую конституцию, провести новые выборы, считает председатель Международного Славянского совета, известный российский политик Сергей Бабурин

Алексей Кочетков: У России есть все возможности для победы в Белоруссии пророссийских сил © РИА Новости, Нина Зотина - Сергей Николаевич, насколько я понимаю, вы сравниваете происходящее в Белоруссии с Майданом. Насколько президенту Лукашенко сейчас удается с ним справиться?

— Это не Майдан, это переворот. Я сравниваю это со свержением Милошевича, когда оппозиция врывалась в Центризбирком, чтобы сжечь бюллетени и протоколы, дабы никто не сомневался в победе кандидата от оппозиции. Я сравниваю это со свержением и убийством Чаушеску в 89-м году, главного противника Горбачева. Там работают очень четкие схемы и придуманный предлог.

Я не знаю, сколько проголосовали за Лукашенко. Но я абсолютно убежден, что ни за одного из его противников не проголосовало больше или хотя бы столько же. То, что оппозиция уже намеревается создать автокефальную белорусскую церковь и осуществлять приватизацию, — главные цели свержения Лукашенко. Вот это уши и проступили.

Лукашенко препятствовал возникновению белорусских олигархов, сосредоточив всю государственную собственность под своим контролем и контролем правительства. А сегодня даже многие директора науськивают свои коллективы. Они хотят приватизации. Они хотят поделить все, что Белоруссия, будучи последней из советских республик, сохранила как общее достояние. Это страшная сила, когда люди внутренне хотели бы таких перемен.

Я убежден, что Лукашенко, будучи под влиянием даже вот этого народного протеста, созрел для перемен. Пусть он посмотрит, кто у него рядом главные провокаторы. Кто ему рисовал итоги выборов, кто организовывал задержание 33 российских граждан, а потом и переговоры по их выдаче. Я уверен, что эти переговоры повергли в столбняк многих его сторонников в Белоруссии и заставили их голосовать против всех.

Ситуация для меня прозрачная, настроение, не скрою, паршивое, как в августе 91-го или даже осенью 90-го. Я-то вижу, куда это все идет, и мне жаль тех эмоциональных людей, которые опомнятся, когда будет поздно.

- А почему, на ваш взгляд, Лукашенко в последние годы проводил эту антироссийскую политику?

— Те люди, которые сейчас от Лукашенко первые дезертируют, убеждали его именно эту политику вести. Возьмите хотя бы его бывшего помощника Игоря Лещеню, макеевского представителя, который сейчас ушел в отставку с должности посла в Словакии, выступив в поддержку гонимых демонстрантов.

Эти люди давно смотрят на Запад, эти люди давно хотят стать членами Евросоюза. К сожалению, его заигрывание с ними длится еще с 2006 года, когда с подачи ряда сотрудников администрации президента республики стали создаваться книги и журналы против России, в каждом из которых были строчки, что, мол, «русская оккупация» возможна, потому что есть политический режим, который ее обеспечивает.

Я говорил помощникам, соратникам и сотрудникам президента, что все это может кончиться плохо. Вот некоторые из них и оказались предателями уже сейчас. Его заигрывание с Европой обошлось ему очень дорого.

Но я убежден, что Лукашенко за его заслуги перед народом заслуживает прощения ошибок, чтобы он смог возглавить конституционную реформу и, приняв новую конституцию, передал власть более молодым и, как они считают, более умным.

- Сможет ли Россия стать посредником между белорусской властью и белорусской оппозицией?

— Любое публичное демонстративное вмешательство России будет извращено и показано как давление. Я уверен, что Россия должна, используя все юридические права, гарантировать Белоруссии мирное развитие событий. А Лукашенко пусть сам разбирается.

У него есть то самое молчаливое большинство, которому давно пора оторвать задницу от кресел перед телевизорами и идти на улицу доказывать, что не надо Польше брать под контроль Западную Белоруссию. Белоруссия должна сохранить свою территориальную целостность. Она может развиваться без того, чтобы ее оккупировали западные страны и западный союз. Вот пусть Лукашенко все это и мобилизует.

Богдан Безпалько: Лукашенко передаст власть прозападной элите, если поймет, что не удержит власть сам © РИА Новости, Нина Зотина

А на время ближайших выборов после принятия новой конституции нужно обеспечить реальный контроль над голосованием, который оппозиция почему-то не захотела обеспечивать. И западники своих наблюдателей почему-то не прислали, чтобы не участвовать в своих же сомнительных операциях.

Пусть присылают, чтобы на новых выборах после принятия конституции чисто и прозрачно обеспечить избрание тех, кто будет выражать мнение народа.

— В Кремле подтвердили слова Лукашенко, что готовы оказать помощь Белоруссии в случае внешней военной агрессии. Что конкретно должно произойти, чтобы Россия напрямую вмешалась в эти процессы?

— Если вдруг Польша или Литва будут направлять свои военные или военизированные структуры, белорусы сами с этим справятся. Я не вижу необходимости для России применять какую-то силу на белорусской территории. Я убежден, что российское руководство полностью доверяет белорусской армии охрану всех границ, а во внутренние дела армию вмешивать не надо.