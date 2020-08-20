В интервью изданию Украина.ру замдиректора Украинского института политики Кирилл Молчанов указал на просчёты, которые допустила Россия в отношении Белоруссии, и прозападный менталитет постсоветских республик

Несмотря на то, что Белоруссия тесно сотрудничает с Россией и состоит с ней в союзном государстве, среди местных политических сил нет таких, которые бы продвигали пророссийскую повестку.

«Не на том уровне работали с какими-то организациями, какими-то нишевыми партиями. В основном старались работать с верхушкой политической элиты, пытаясь коррумпировать или склонить к сотрудничеству, как это было и в Грузии, и в Украине, и в Киргизии, и так далее. Наверное, это ключевое», — объяснил в интервью изданию Украина.ру замдиректора Украинского института политики Кирилл Молчанов. Анатолий Вассерман об отсутствии антироссийских лозунгов в Белоруссии: Волк может закрыть пасть, но не станет пуделем © РИА Новости, Александр Натрускин

Эксперт задался вопросом, а что Россия политически может предложить другим государствам в плане поддержки партий — разве что ментально. Как он отметил, на постсоветском пространстве с 1991 года сложилось так, что чиновники хранят деньги в западных банках, имеют недвижимость в Европе, а их дети учатся в западных вузах, их недвижимость тоже находится где-то в Европе. По словам Молчанова, очень сложно создавать пророссийские партии, потому что большинство элит ментально являются прозападными.

На вопрос, можно ли нынешнюю ситуацию как-то использовать в интересах пророссийски настроенной части общества Белоруссии, политолог ответил: «Я думаю, России можно было бы попытаться вести какие-то переговоры с тем же бывшим премьером Белоруссии Сергеем Румасом — у него довольно адекватная позиция — или тем же оппонентом Лукашенко Виктором Бабарико. Я думаю, можно подготовить какого-то условно пророссийского преемника для Лукашенко, но, опять же, этим заниматься сейчас… Потому что времени не так много осталось до смены власти».