В Киеве нетрезвый посетитель супермаркета угрожает взорвать здание магазина. Об этом в четверг, 20 августа, сообщил «Киев Оперативный» в Facebook

«Из магазина "Велмарт", что на Чернобыльской, поступил вызов на 102: "В магазине находится пьяный мужчина с подозрительным черным пакетом, который угрожает всех взорвать"», — говорится в сообщении.

На данный момент неизвестно, сколько человек находятся в магазине и прибыли ли на место правоохранители.

В последние месяцы на Украине участились случаи терактов с захватом заложников: в начале августа уроженец Узбекистана захватил отделение банка в столичном бизнес-центре «Леонардо». Мужчина хотел привести в действие взрывное устройство, которое, по его словам, находилось у него в рюкзаке.

До него широкую огласку в СМИ получили еще два теракта — один в Луцке, другой — в Полтаве.