Также Зеленский примет участие в презентации Стратегии развития Херсонской области.
«Кроме того, президент посетит местные предприятия, осмотрит их производственные мощности и пообщается с коллективами», — говорится в сообщении.
Также Зеленский примет участие в презентации Стратегии развития Херсонской области.
«Кроме того, президент посетит местные предприятия, осмотрит их производственные мощности и пообщается с коллективами», — говорится в сообщении.
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