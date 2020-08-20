Президент Украины Владимир Зеленский ознакомится с ходом строительства инфраструктурных и социальных объектов, сооружаемых в рамках Национальной программы «Большая стройка». Об этом 20 августа сообщил Офис президента в Telegram

Также Зеленский примет участие в презентации Стратегии развития Херсонской области. «Кроме того, президент посетит местные предприятия, осмотрит их производственные мощности и пообщается с коллективами», — говорится в сообщении.