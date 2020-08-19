Официальная Рига не считает прошедшие в Белоруссии выборы свободными и справедливыми, но и не признает победу ни одного из кандидатов, поскольку никто не владеет точной информацией о реальных итогах голосования, сообщает МИД Латвии 19 августа

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич публично озвучил позицию своей страны в вопросе легитимности передачи власти в Белоруссии одному из кандидатов в президенты Светлане Тихановской.

«Мы, конечно, не знаем реальных результатов выборов 9 августа, поскольку видим масштабную фальсификацию. Никто не может сказать, каким было реальное распределение голосов», — заявил он.

Тихановская призвала Евросоюз не признавать итоги выборов в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Министерство иностранных дел Латвии уже отреагировало на происходящее в Белоруссии 18 августа.

Глава управления двусторонних отношений МИД Латвии Илгварс Клява вручил послу Белоруссии Василию Марковичу ноту протеста в связи с задержанием граждан балтийской республики в Минске.

В Латвии уверены, что их граждане были подвергнуты насилию со стороны правоохранительных органов.

По данным ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а Светлана Тихановская — около 10%.

Через несколько дней после выборов, опасаясь за безопасность своих детей, Тихановская уехала из Белоруссии в Литву, где и находится по сей день.

Однако штаб оппозиционного кандидата продолжает работу и настаивает на передаче власти от действующего президента Александра Лукашенко Светлане Тихановской, для этого создан специальный совет.