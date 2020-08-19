Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич публично озвучил позицию своей страны в вопросе легитимности передачи власти в Белоруссии одному из кандидатов в президенты Светлане Тихановской.
«Мы, конечно, не знаем реальных результатов выборов 9 августа, поскольку видим масштабную фальсификацию. Никто не может сказать, каким было реальное распределение голосов», — заявил он.
По мнению главы МИД Латвии, лучший выход из белорусского кризиса — не передача власти от одного кандидата в президенты другому, а именно повторные выборы. Решение об их проведении может быть принято только внутри Белоруссии, а пройти они могут при участии международных наблюдателей.
Министерство иностранных дел Латвии уже отреагировало на происходящее в Белоруссии 18 августа.
Глава управления двусторонних отношений МИД Латвии Илгварс Клява вручил послу Белоруссии Василию Марковичу ноту протеста в связи с задержанием граждан балтийской республики в Минске.
В Латвии уверены, что их граждане были подвергнуты насилию со стороны правоохранительных органов.
По данным ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а Светлана Тихановская — около 10%.
Через несколько дней после выборов, опасаясь за безопасность своих детей, Тихановская уехала из Белоруссии в Литву, где и находится по сей день.
Однако штаб оппозиционного кандидата продолжает работу и настаивает на передаче власти от действующего президента Александра Лукашенко Светлане Тихановской, для этого создан специальный совет.