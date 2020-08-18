Посол Белоруссии в Испании Павел Пустовой заявил, что для мирного разрешения ситуации в республике необходимо пересчитать голоса на прошедших президентских выборах. Его заявление было обнародовано на странице диппредставительства в Facebook 18 августа

Тихановская отказалась от второго тура и пересчета голосов © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк действующий президент Александр Лукашенко. Акции продолжаются вторую неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

«Отвечая на часто задаваемый, к сожалению, не лично и не в рамках приличия, вопрос о событиях в Беларуси, хочу отметить, что такая ситуация неприемлема в европейском государстве 21-го века. Для ее мирного разрешения, на мой взгляд, следует, во-первых, провести пересчет результатов голосования», — заявил Пустовой.

Он также считает, что в республике необходимо провести открытые судебные заседания в отношении тех, кто избивал мирных демонстрантов, провоцировал к жестокости силовиков, задерживал без оснований и издевался над задержанными гражданами, совершал автомобильные наезды на представителей милиции, угрожал близким и родным непосредственных участников событий.

Кроме того, посол отметил «оскорбления и провокации» в отношении сотрудников посольства Белоруссии в Мадриде, которые «честно и открыто» организовали голосование граждан на президентских выборах и предъявили итоговый протокол наблюдателю, выдвинутому от белорусской диаспоры.

В случае наличия претензий он призвал приходить в посольство открыто, а не совершать исподтишка акты вандализма и хулиганские действия.

Пустовой также напомнил, что нынешняя белорусская государственная символика была принята на всебелорусском референдуме в 1995 году, поэтому посольство не планирует заменять по требованию отдельных граждан нынешний государственный флаг на бело-красно-белый, который использует оппозиция.