Украина временно ввела безвизовый режим въезда для граждан Китая, а граждане еще шести стран, для которых с августа Украина ввела безвизовый режим заплатили в 2019 году 1,2 млн долларов консульского сбора за оформление им виз. Об этом 18 августа «Украинским новостям» сообщило Министерство иностранных дел

На вопрос о том, какой положительный эффект, в том числе финансовый, ожидается от принятия этого решения, МИД ответил без конкретных цифр, а на вопрос о том, перевесит ли он потери от отмены визового режима, прямо не ответил. «Безвиз» для украинских рек и «безхлеб» для украинских граждан © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

«[Это решение] придаст мощный импульс развитию двусторонних отношений, создаст благоприятные условия для перезагрузки украинской туристической отрасли, активизации взаимовыгодного двустороннего экономического сотрудничества и привлечения иностранных инвестиций в Украину», — говорится в ответе.

МИД также не ответил на вопросы о том, по какому принципу для либерализации визового режима были избраны именно эти страны и почему для граждан 6 стран безвиз введен бессрочно, а для граждан Китая — временно. В то же время министерство рассчитывает, что данное решение повлечет ответные меры указанных стран.