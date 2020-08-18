На вопрос о том, какой положительный эффект, в том числе финансовый, ожидается от принятия этого решения, МИД ответил без конкретных цифр, а на вопрос о том, перевесит ли он потери от отмены визового режима, прямо не ответил.
«[Это решение] придаст мощный импульс развитию двусторонних отношений, создаст благоприятные условия для перезагрузки украинской туристической отрасли, активизации взаимовыгодного двустороннего экономического сотрудничества и привлечения иностранных инвестиций в Украину», — говорится в ответе.
МИД также не ответил на вопросы о том, по какому принципу для либерализации визового режима были избраны именно эти страны и почему для граждан 6 стран безвиз введен бессрочно, а для граждан Китая — временно. В то же время министерство рассчитывает, что данное решение повлечет ответные меры указанных стран.