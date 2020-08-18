В новом учебном году в зонах с благоприятной эпидемической ситуацией учителям разрешат преподавать без маски, однако преподаватели из «оранжевой» зоны должны будут носить защитные щитки. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает 18 августа fakty.com.ua

Украинским учителям разрешили не проходить медосмотр перед началом учебного года © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк отметил Ляшко.

По его словам, учителя и ученики будут обязаны заходить в школы в масках, однако в классах можно будет находиться без них.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, с 1 сентября откроются все школы Украины. На карантин будут закрывать учебные учреждения только в районах с высоким показателем заболеваемости атипичной пневмонией.