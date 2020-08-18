«Учителям будет разрешено преподавать без маски на лице. В то же время в школах оранжевой зоны будет рекомендовано носить защитный щиток. Он прозрачный и позволяет передавать эмоции, чтобы не нарушать образовательный процесс», — отметил Ляшко.
По его словам, учителя и ученики будут обязаны заходить в школы в масках, однако в классах можно будет находиться без них.
Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, с 1 сентября откроются все школы Украины. На карантин будут закрывать учебные учреждения только в районах с высоким показателем заболеваемости атипичной пневмонией.