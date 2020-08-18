Архиерей Украинской православной церкви, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука 17 августа в своем Telegram-канале опубликовал обращение к властям и жителям города в связи с планируемым проведением ЛГБТ-парада в Запорожье

«Сквозь зубы обложили матом»: украинскую журналистку с дочерью-подростком приняли за ЛГБТ-пару © https://www.facebook.com/nelly.kovalska написал архиерей.

По его словам, внедрение в сознание новых стандартов мышления и поведения разрушит традиционные семейные ценности.

«Истинная цель движения ЛГБТ — слом базовых моральных, установленных Богом принципов и насаждение новых норм морали. Достигается эта цель через уничтожение грани между нормой и извращением», — считает иерарх.

Он назвал поддержку ЛГБТ-движения шагом, ведущим к уничтожению Украины.

«Данный парад также являет собой вызывающее насмехательство над исторической памятью наших предков и надругательством над Запорожским казачеством, колыбелью которого является наш край. Гибель Содома, Гоморры и Помпей является зримым свидетельством того, чем закончилась развратная жизнь жителей, населявших эти города», — добавил он.

В связи с этим архиерей обратился к властям города с призывом «не участвовать и не содействовать распространению и популяризации греха в городе».