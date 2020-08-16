Папа Римский Франциск 16 августа на традиционной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане призвал стороны конфликта в Белоруссии отказаться от насилия

Порядка 14% граждан Белоруссии принадлежат к Римско-католической церкви.

«Мои мысли о возлюбленной Белоруссии. Я с вниманием слежу за развитием ситуации после [президентских] выборов в этой стране и призываю к диалогу, отказу от насильственных действий и уважению юстиции и права», — сказал понтифик.

Когда молчание - не золото. Почему Лукашенко проиграл информационную войну © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко, набравший 80,08%.

Его главная конкурентка Светлана Тихановская заручилась поддержкой лишь 10% избирателей, однако ее штаб итоги выборов не признал. Сама Тихановская сбежала в Литву, откуда недавно призвала своих сторонников выйти 15 и 16 августа с мирными протестами против президента Александра Лукашенко.