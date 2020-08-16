Порядка 14% граждан Белоруссии принадлежат к Римско-католической церкви.
«Мои мысли о возлюбленной Белоруссии. Я с вниманием слежу за развитием ситуации после [президентских] выборов в этой стране и призываю к диалогу, отказу от насильственных действий и уважению юстиции и права», — сказал понтифик.
Массовые акции протеста в Белоруссии начались в ночь на 10 августа после выборов главы государства, победителем которых, по данным ЦИК, стал действующий президент Александр Лукашенко, набравший 80,08%.
Его главная конкурентка Светлана Тихановская заручилась поддержкой лишь 10% избирателей, однако ее штаб итоги выборов не признал. Сама Тихановская сбежала в Литву, откуда недавно призвала своих сторонников выйти 15 и 16 августа с мирными протестами против президента Александра Лукашенко.