У президента Белоруссии Александра Лукашенко большие шансы сохранить свою власть, несмотря на массовые протесты, однако об укреплении позиций его режима речь не идет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский

«Несомненно, даже победив в этом противостоянии, он как политическая фигура существенно ослабнет», — считает собеседник издания. Принуждение к сотрудничеству. Оппозиция пытается свергнуть Лукашенко чужими руками © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко, набравший 80,08%. Его главная конкурентка Светлана Тихановская заручилась поддержкой лишь 10% избирателей, однако ее штаб итоги выборов не признал. В столкновениях с милицией погибли два человека, около 6,7 тысяч были задержаны, более 250 госпитализированы. По данным МВД Белоруссии, пострадали около 100 сотрудников правоохранительных органов.