«Несомненно, даже победив в этом противостоянии, он как политическая фигура существенно ослабнет», — считает собеседник издания.
Массовые акции протеста в Белоруссии начались в ночь на 10 августа после выборов главы государства, победителем которых, по данным ЦИК, стал действующий президент Александр Лукашенко, набравший 80,08%.
Его главная конкурентка Светлана Тихановская заручилась поддержкой лишь 10% избирателей, однако ее штаб итоги выборов не признал.
В столкновениях с милицией погибли два человека, около 6,7 тысяч были задержаны, более 250 госпитализированы. По данным МВД Белоруссии, пострадали около 100 сотрудников правоохранительных органов.