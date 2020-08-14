Белорусские власти совершили большую ошибку, решив обмануть все взрослое население страны, хотя могли решить все полюбовно. Об этом директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец сказал в интервью изданию Украина.ру

Лукашенко не прощается и не уходит. Что дальше? © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.

«Социология, которую делал Финансовый университет перед выборами, показывает, что Лукашенко побеждал любого кандидата оппозиции на честных справедливых выборах… Вместо того чтобы показать реальный результат, а, по нашим оценкам, он набрал не 80%, а от 60 до 65%, он зачем-то пошел на обман собственного населения и показал завышенный результат голосования. Такая подтасовка является вызовом всему здравомыслящему взрослому населению страны», — сказал Зубец.

Такой обман, по его словам, вбивает клин между властью и обществом. И, вместо того чтобы организовать гражданский диалог с последующим примирением, Лукашенко пошел на силовое подавление протестов, тем самым еще больше внеся раскол в общество, отметил эксперт.

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