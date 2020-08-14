В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.
«Социология, которую делал Финансовый университет перед выборами, показывает, что Лукашенко побеждал любого кандидата оппозиции на честных справедливых выборах… Вместо того чтобы показать реальный результат, а, по нашим оценкам, он набрал не 80%, а от 60 до 65%, он зачем-то пошел на обман собственного населения и показал завышенный результат голосования. Такая подтасовка является вызовом всему здравомыслящему взрослому населению страны», — сказал Зубец.
Такой обман, по его словам, вбивает клин между властью и обществом. И, вместо того чтобы организовать гражданский диалог с последующим примирением, Лукашенко пошел на силовое подавление протестов, тем самым еще больше внеся раскол в общество, отметил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.