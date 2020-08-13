Любой внешний человек, назначенный руководителем в Белоруссию из-за границы, не имеет шансов на поддержку в Белоруссии, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец

- Алексей Николаевич, на ваш взгляд, что сейчас происходит в Белоруссии? Удается ли Лукашенко держать под контролем массовые протесты оппозиции?

— Главное содержание того, что происходит сейчас в Белоруссии, — это то, что власть делает огромную ошибку. Они переводят противостояние с оппозицией из рациональной плоскости в плоскость противостояния, когда вопросы благополучия Белоруссии не имеют никакого значения.

То есть если идет непропорциональное применение насилия, если идет то, что в народе называют "массовое винтилово", арестовывают всех, кто оказался вечером на улице, возникает противостояние между обществом и властью, брешь между ними, которую потом очень сложно заделать.

Социология, которую делал Финансовый университет перед выборами, показывает, что Лукашенко побеждал любого кандидата оппозиции на честных справедливых выборах. У него рейтинг реально выше, чем у любого потенциально конкурента, включая Бабарико и Цепкало. Вместо того, чтобы показать реальный результат, а по нашим оценкам он набрал не 80%, а от 60 до 65%, он зачем-то пошел на обман собственного населения и показал завышенный результат голосования. Такая подтасовка является вызовом всему здравомыслящему взрослому населению страны.

Анатомия белорусских протестов. Три взгляда на попытку цветной революции © REUTERS, Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta/via REUTERS

Может ли он силой подавить протесты? Да, может с учетом избыточного немотивированного насилия. У Лукашенко есть репрессивный аппарат, чтобы разогнать протестующих. Но будет ли это победа? Нет, это будет поражение, так как чтобы управлять страной ему нужно доверие населения, бизнес-кругов, политического сообщества.

Понятно, что среди протестующих есть люди, которых послали туда протестовать, это те, кто пытаются организовать очередную "оранжевую революцию". Но с другой стороны, там очень много людей, которые реально возмущены тем, что происходит, и не хотят жить в стране, где происходит силовое подавление любой непроправительственной деятельности.

С этими людьми надо будет потом разговаривать, а это крайне сложно и ставит под вопрос будущее страны.

То есть победа Лукашенко в долгосрочной перспективе ставит под вопрос существование Белоруссии как таковой, как независимого государства. Диалог между властью и обществом возможен только если есть взаимное доверие и уважение. Не понимаю, о чем люди, которых он оскорбил и унизил силовыми акциями и подтасовкой выборов, будут с ним дальше разговаривать.

- Как же должен поступить Лукашенко в сложившейся ситуации?

— Чтобы эффективно управлять страной, необходимо это доверие вернуть. То есть Лукашенко придется пойти на нормализацию отношений в обществе, выпустить задержанных, альтернативных кандидатов, прекратить преследовать членов их семей.

Лукашенко придется эти раны залечивать путем диалога и взаимодействия с обществом. Как Лукашенко пойдет на это в долгосрочной перспективе, я понимаю с трудом.

- Насколько внешние игроки, ближайшие соседи Белоруссии, заинтересованы в дестабилизации обстановки в стране?

— Польша, Литва и западные страны с удовольствием поглотили бы Белоруссию по тем же правилам, лекалам и рецептам, по которым они поглотили Украину.

Они превратили бы Белоруссию в часть балто-черноморской дуги, санитарного кордона между Россией и Европой из лимитрофов, которые являются сдерживающим фактором по отношению к России, инструментом давления на нашу страну.

Но Лукашенко для них человек неприемлемый, они с удовольствием купили бы Белоруссию, но без Лукашенко. Проблема в том, что Лукашенко, когда предлагает себя Западу, предлагает пакетную сделку — купите меня вместе с Белоруссией. Эта сделка Запад не устроила.

Большая разница. Почему Запад и постсоветские страны по-разному оценивают выборы в Белоруссии © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

То есть России приходится иметь дело с очень неприятным персонажем, который не раз показывал, что предательство интересов Союзного государств, славянского сообщества и своего народа — это вопрос политической сделки.

То есть задача западных соседей Белоруссии — Польши и Литвы — повалить Лукашенко и после этого поглотить Белоруссию по украинскому сценарию. Но Лукашенко человек решительный, у него серьезный силовой аппарат, он не задумываясь применяет силу в отличие от Януковича, и повалить его по сценарию цветной революции вряд ли возможно.

И спецслужбы, и армия понимают, что с ними будет, если Лукашенко уйдет. Для них это означает, как минимум, потерю работы, а для многих — свободы, что они видели на Украине. Поэтому они стоят за него, понимая, что без Лукашенко у них нет будущего.

Поэтому сценарии цветных революций в Белоруссии, скорее всего, не сработают. Получить Белоруссию без Лукашенко у поляков, литовцев, американцев не получится, что не мешает им цветную революция в Белоруссии осуществить.

- А как теперь будут складываться отношения Лукашенко с Россией?

— С одной стороны, Лукашенко перешел ряд красных линий и в отношениях с Россией, и в отношениях с собственным населением. Но с другой стороны понятно, что цветная революция, которая происходит в Минске и других городах, — это сценарий, навязанный из-за границы.

В этой связи надежда России на то, что эта ожидаемая попытка цветной революции Лукашенко отрезвит и сделает более сговорчивым, открытым прежде всего для собственного народа. Он поймет, что так поступать плохо. Вполне возможно, что неуспех этой цветной революции будет основанием для того, что отношении между Белоруссией и Россией будут налаживаться.

Россия неоднократно заявляла, что не вмешивается во внутренние дела Белоруссии и не собирается исполнять собственную роль во внутреннем политическом пространстве Белоруссии. С другой стороны Россия заинтересована в том, чтобы там установился мир, благополучие и спокойствие.

Западные СМИ: Лукашенко наверняка сохранит власть, но будущее Белоруссии туманно © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Но лучше бы, чтобы это не произошло, и он сумел бы сделать шаг назад и вернуться к здоровому взаимодействию с Россией и собственным народом.

- Сможет ли белорусская оппозиция выдвинуть из своих рядов нового лидера взамен Светланы Тихановской и возникнет ли в таком случае венесуэльский сценарий, когда альтернативный лидер провозгласит себя главой государства за его пределами?

— Об этом сейчас много говорят. Есть требование белорусской оппозиции признать Тихановскую президентом в изгнании, но Запад, скорее всего на это не пойдет. В Венесуэле это не сработало. И не только там, в Сирии была похожая история. Когда оппозиция попыталась свергнуть Асада, она заявила, что он не является законным представителем сирийского народа, а представляют его лидеры оппозиции, живущие за рубежом. Но это, как и в случае с Мадуро в Венесуэле, закончилось ничем.

То есть когда политический режим способен сопротивляться, этот инструмент не работает. Понятно, что Лукашенко может и будет сопротивляться, силовые структуры на его стороне, и не только они, а также и политический класс, большое число людей на госпредприятиях. Если Лукашенко уйдет, эти предприятия будут приватизированы и эти люди останутся без работы.

Майдан в Киеве и Плошча в Минске: в чём сходства и различия? © REUTERS, Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta/via REUTERS

Любой внешний человек, назначенный из-за границы, не имеет шансов на поддержку в Белоруссии. Если этот вариант будет реализован, то это будет означать объявление войны. Запад на это не пойдет, потому что это очередной конфликт в Европе, которых уже предостаточно, это Балканы и Украина.

С другой стороны, Белоруссия — это государство, которое играет значительную роль в европейской экономике. Достаточно вспомнить про транзит грузов, который идет через территорию Белоруссии. Что будет с этим транзитом, если Запад открыто объявит войну белорусскому режиму и заявит, что Тихановская — это президент, а Лукашенко — самозванец? Запад не пойдет на разрыв экономических отношений с Белоруссией.

Запад понимает, что ему выгоднее иметь дело с Лукашенко, чем назначать ему какого-то сменщика, который будет прятаться в американском посольстве.

Россия в случае непризнания легитимности Лукашенко встанет на его сторону, потому что силовой сценарий свержения правительства на нашей границе нам точно не нужен. Здесь, конечно, будут иметь значения события ближайших дней, в какой мере Лукашенко готов отойти от практики силового противостояния. Если начнется гражданский диалог, мы будем его только приветствовать.