Власти Белоруссии запретили журналисту «Медузы» Максиму Солопову въезд в республику, несмотря на то, что у него там живут родственники. Об этом в четверг, 13 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного редактора издания Ивана Колпакова

«(Въезд запрещен), да, конечно. Не знаю точно, на сколько, но думаю, что да (на пять лет), потому что всем журналистам на пять лет автоматически запрещают въезд. Но это плохо, потому что у него, собственно говоря, жена из Белоруссии. Они живут в Москве, но у них там родственники, то есть, у Максима Солопова вообще-то есть родственники в Белоруссии, и таким образом они его в принципе дискриминируют», — сказал Колпаков.

«Началась охота на ведьм». Глава RT раскрыла подробности задержания российских журналистов в Белоруссии © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Массовые протесты начались в республике 9 августа после убедительной победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента.

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

Уже двое протестующих погибло. Один — при взрыве самодельного взрывного устройства, которое собирался кинуть в сторону милиции.

Второй был задержан в ходе беспорядков и отправлен под арест на 10 суток, но во время отбывания наказания ему стало плохо и в больнице он скончался.