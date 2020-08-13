Силовики покинули офис «Яндекса» в Минске, сообщает агентство РИА Новости в четверг, 13 августа

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По данным агентства, шесть силовиков провели несколько часов в офисе компании, после чего покинули его без каких-либо комментариев, не сообщив даже, какое ведомство представляют. Уехали они на служебном авто, их лица были скрыты масками.

В «Яндексе» после ухода силовиков отказались комментировать произошедшее.

Ранее Uber Partner Minsk, партнер сервиса такси Uber в Белоруссии не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о якобы проводимых в офисе обысках.

В феврале 2018 года «Яндекс» и Uber объединили бизнес онлайн-заказа поездок в России и соседних странах, включая Белоруссию.