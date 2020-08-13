Протесты в Белоруссии начались 9 августа после завершения президентских выборов, на которых, по предварительным данным, убедительную победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Выступления оппозиции продолжаются уже пятый день, всего задержаны несколько тысяч человек.
«Никакого майдана сейчас в Белоруссии не будет. Будут массовые акции протеста, которые подавит режим, но при этом режим уже не будет восприниматься населением как легитимный. Лукашенко останется у власти еще на какое-то время, но легитимностью он обладать не будет», — заявил Мирзаян.
По его словам, для майдана нужны заранее созданные условия, подготовка и деньги. Эксперт пояснил, что хотя западные центры и работали над этим в Белоруссии, здесь они это делали не так активно, как на Украине, поскольку белорусский режим к этому относился намного жестче.
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