В Белоруссии отсутствуют необходимые для майдана условия, а протесты будут погашены режимом, хотя после этого он перестанет быть легитимным. Об этом доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян сказал в интервью изданию Украина.ру

Майдан в Киеве и Плошча в Минске: в чём сходства и различия? © REUTERS, Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta/via REUTERS Александр Лукашенко. Выступления оппозиции продолжаются уже пятый день, всего задержаны несколько тысяч человек.

«Никакого майдана сейчас в Белоруссии не будет. Будут массовые акции протеста, которые подавит режим, но при этом режим уже не будет восприниматься населением как легитимный. Лукашенко останется у власти еще на какое-то время, но легитимностью он обладать не будет», — заявил Мирзаян.

По его словам, для майдана нужны заранее созданные условия, подготовка и деньги. Эксперт пояснил, что хотя западные центры и работали над этим в Белоруссии, здесь они это делали не так активно, как на Украине, поскольку белорусский режим к этому относился намного жестче.

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