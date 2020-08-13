После того как Запад наложит на Белоруссию санкции по политическим причинам, у президента Белоруссии Александра Лукашенко не останется другого выбора, кроме как пойти на сотрудничество с Москвой, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян

Политолог Дзермант: протесты в Белоруссии координируют Британия и США через Telegram © Скриншот из видео Украина.ру - Геворг, сейчас высказывается прогноз о том, что в субботу после объявления официальных результатов выборов в Белоруссии возможны новые всплески протестов с провокациями и даже «сакральными жертвами». Вы с этим согласны, или события будут развиваться по другому сценарию?

— Я не думаю, что это будет каким-то важным стимулом для протеста, поскольку результат выборов понятен, очевиден, и никакого сюрприза тут нет. Уже сейчас идут акции протеста, и, к большому сожалению для белорусской оппозиции, она сейчас действует на максимуме своих возможностей.

У них нет ни инфраструктуры для протеста, ни денег на протест, ни организованной группы боевиков, которые могли бы в силовом плане поддержать протест. Также нет политической слабости власти, которая могла бы стимулировать протест, ни, тем более, раскола внутри белорусских элит.

Александр Лукашенко действует чрезмерно жестко, подавляя выступления и запугивая людей. Конечно, в долгосрочном плане это ему аукнется, потому что он не будет больше легитимным президентом Беларуси. Но в краткосрочном плане это позволит ему сбить накал протеста.

- Если Лукашенко утратит легитимность, то, получается, что от майдана еще никто не уходил?

— Майдана не будет в Беларуси. Для Майдана нужны заранее созданные условия, подготовка нужна, деньги нужны. Ничего этого в Беларуси нет. Да, западные центры работали в Беларуси над всем этим, но они работали над этим не так активно, как на Украине, поскольку белорусский режим к этому относился гораздо более жестко, чем украинский.

Никакого майдана сейчас в Белоруссии не будет. Будут массовые акции протеста, которые подавит режим, но при этом режим уже не будет восприниматься населением как легитимный. Лукашенко останется у власти еще на какое-то время, но легитимностью он обладать не будет.

- Запад пока не понимает, что ему делать с Белоруссией. Будет решать завтра на экстренном заседании министров иностранных дел Евросоюза.

Перед Западом раньше была дилемма. В первые дни протеста они думали, что им делать? Вводить санкции? Наверное, надо. Но в этом случае они толкают Лукашенко в сторону России и отменяют всю политику по сближению с Батькой, которая проводилась на протяжении нескольких лет. Не хотелось бы. Однако тот уровень жестокости при подавлении протеста, который демонстрируют белорусские власти, не оставляет западным товарищам никаких других вариантов, кроме как санкции вводить и отталкивать Белоруссию от себя в сторону Российской Федерации.

То есть санкции со стороны Европы будут, вопрос только какие. Со стороны США, скорее всего, будет отказ от отправки посла. Я не уверен, что Трамп в этой ситуации рискнет посла отправлять на территорию Беларуси. Тем более что она (кандидат на пост посла в Минске Джули Фишер. — Ред.) там будет исключительно в роли свадебного генерала, который лишь легитимирует режим Лукашенко, не только подавляющий мирные протесты, но и взявший в заложники американского гражданина (господина Шклярова, если не ошибаюсь).

Запад будет вводить санкции, конечно же. Батька будет на это реагировать. И главным выгодоприобретателем этих санкций и обострения конфликта между Лукашенко и Европой будем, конечно же, мы. Ни белорусский народ, ни белорусская оппозиция, а именно мы. Потому что все это дело ставит Лукашенко в дипломатическую изоляцию, он больше не сможет играть какую-то внешнеполитическую многовекторность (Китай в этот расчет мы не берем), и он перед нами открыт за все то, что он наговорил и делал во время предвыборной кампании. Никто ему не прощал того, что он сделал, никто об этом не забывал. Просто в этой ситуации мы не считаем нужным заниматься свержением Александра Лукашенко.

- То есть он в любом случае будет поворачиваться в сторону России?

— А ему сейчас поворачиваться больше некуда. Запад его сейчас посылает, в том числе через экономические санкции. Американцы хорошо дали ему под дых. Здесь дело не только в неотправлении посла, а в том, что Помпео намекнул, что в Белоруссию может не поставляться американская нефть.

Напомним, что белорусские пропагандисты кричали на каждом углу в начале года, что, мол, сейчас мы будем замещать российскую нефть американской. Помпео говорил «да-да, пацаны, сто процентов мы обеспечим вас нефтью, в сторону России можно не смотреть».

А сейчас получается, что США эту нефть не будут поставлять или, по крайней мере, угрожают не поставлять из-за политических причин. Большой привет Батьке и его знаменитой политике по диверсификации поставок. Теперь понятна, какая нефть не только экономически выгоднее, но и политически надежнее.

- А вдруг Лукашенко, несмотря на объективные обстоятельства, все равно как-то сможет проскочить и отказаться от сотрудничества с Москвой?

— Все равно у него других вариантов нет. Только мы с ним будем работать. Мы против него санкции не вводим, мы его не изолируем. Так что других вариантов у него нет.