На видео Настя Каменских танцует под музыку. Одета певица в белую юбку и топ, завязанный на пупке.
Образ дополнили крупные серьги и причёска-«мальвинка», которая была популярна в 1990-е. Подписчики радость артистки не разделили.
«Дурдом», «Ну и бред», «Да роди наконец-то. Будет чем заняться, а не ерундой маяться», «Чем дальше, тем дурнее», «Ужас, думали, что ты умная», «Настя, сколько вам лет? Перестаньте кривляться, это уже надоело», «Настя, что ты с собой делаешь, в кого превращаешься?? Губы уточкой. Как подросток, ей-богу. Отписываюсь», — написали фанаты.
Однажды Каменских уже подвергалась критике, когда выпустила свою первую сольную песню «Это моя ночь».
Поклонники тут же обвинили певицу в плагиате и предположили, что песня может быть просто перепетым хитом Something just like this групп Chainsmokers и Coldplay.