Киевская исполнительница выложила 12 августа на своей странице в Instagram видео, где она дурачится под музыку. Ролик посмотрело более 400 тысяч человек, некоторые пользователи оставили под постом едкие комментарии

На видео Настя Каменских танцует под музыку. Одета певица в белую юбку и топ, завязанный на пупке.

Образ дополнили крупные серьги и причёска-«мальвинка», которая была популярна в 1990-е. Подписчики радость артистки не разделили.

«Дурдом», «Ну и бред», «Да роди наконец-то. Будет чем заняться, а не ерундой маяться», «Чем дальше, тем дурнее», «Ужас, думали, что ты умная», «Настя, сколько вам лет? Перестаньте кривляться, это уже надоело», «Настя, что ты с собой делаешь, в кого превращаешься?? Губы уточкой. Как подросток, ей-богу. Отписываюсь», — написали фанаты.

Однажды Каменских уже подвергалась критике, когда выпустила свою первую сольную песню «Это моя ночь».

Поклонники тут же обвинили певицу в плагиате и предположили, что песня может быть просто перепетым хитом Something just like this групп Chainsmokers и Coldplay.