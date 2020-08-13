В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 64,49% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки в стране.
«Понятно, что цветная революция, которая происходит в Минске и других городах, — это сценарий, навязанный из-за границы. В этой связи надежда России на то, что эта ожидаемая попытка цветной революции Лукашенко отрезвит и сделает более сговорчивым, открытым прежде всего для собственного народа… Вполне возможно, что неуспех этой цветной революции будет основанием для того, что отношения между Белоруссией и Россией будут налаживаться», — сказал Зубец.
По его словам, Лукашенко должен извлечь для себя из нынешних событий вывод, что «морочить голову населению разговорами об интеграции, которой нет, это путь, который ведет в никуда, в сторону цветной революции».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.