Неуспех цветной революции в Белоруссии может стать основанием для налаживания отношений Минска с Москвой. Об этом директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец сказал в интервью изданию Украина.ру

Блогер Медведев рассказал, при каком сценарии Россия пойдет на радикальные действия по Белоруссии © vk.com, Дмитрий Медведев Александр Лукашенко набрал 64,49% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки в стране.

«Понятно, что цветная революция, которая происходит в Минске и других городах, — это сценарий, навязанный из-за границы. В этой связи надежда России на то, что эта ожидаемая попытка цветной революции Лукашенко отрезвит и сделает более сговорчивым, открытым прежде всего для собственного народа… Вполне возможно, что неуспех этой цветной революции будет основанием для того, что отношения между Белоруссией и Россией будут налаживаться», — сказал Зубец.

По его словам, Лукашенко должен извлечь для себя из нынешних событий вывод, что «морочить голову населению разговорами об интеграции, которой нет, это путь, который ведет в никуда, в сторону цветной революции».

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